В РФ обсуждают возврат НДС участникам e-commerce, попавшим под двойное налогообложение в ЕАЭС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Временным решением проблемы двойного налогообложения при интернет-торговле товарами в пределах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может стать возврат НДС, уплаченного российскими продавцами в странах-участницах союза, в одностороннем порядке перешедших на режим взимания налога по стране потребителя.

Соответствующий законопроект об изменениях в Налоговый кодекс РФ подготовлен и находится на согласовании с заинтересованными ведомствами, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проработкой вопроса.

По его словам, российские участники e-commerce, реализующие товары в другие страны ЕАЭС, смогут получить налоговый вычет по уплаченному в этих государствах НДС начиная с 1 января 2022 года в пределах трех лет с даты вступления изменений в силу (в случае, если эти средства не были возвращены из бюджетов других стран-ЕАЭС).

О том, что Россия может скорректировать НК во избежание ситуации, когда российские интернет-продавцы платят двойной НДС при поставках товаров в отдельные страны ЕАЭС, в октябре прошлого года говорил вице-премьер Алексей Оверчук.

Ситуация с двойным налогообложением возникла после того, как Казахстан (с начала 2022 года) и Белоруссия (с середины 2022 года) перешли на принцип уплаты НДС в e-commerce по стране, в которой находится потребитель. Это международно принятая практика, и ЕАЭС также планирует к ней перейти, однако для этого требуется внесение изменений в договор о союзе. Оверчук высказывал мнение, что внести такие поправки можно не ранее, чем к началу 2024 года. До этого момента российские продавцы, реализующие товары в Казахстан и Белоруссию через маркетплейсы, вынуждены платить НДС как в России, так и в этих странах. Ритейлеры неоднократно обращали внимание на то, что в таких условиях поставки в страны-партнеры по ЕАЭС становятся менее выгодными, чем в третьи страны.