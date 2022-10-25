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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

МЭА заявило о наличии "огромных" резервов на случай перебоев с поставками нефти

МЭА заявило о наличии "огромных" резервов на случай перебоев с поставками нефти
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Страны-участницы Международного энергетического агентства имеют "огромный" резерв нефти в стратегических запасах (SPR) и готовы высвободить их в случае перебоев с поставками, цитирует агентство Bloomberg главу МЭА Фатиха Бироля.

"У нас все еще есть огромный объём запасов, который необходимо высвободить, если мы увидим перебои с поставками. (...) В настоящее время это не на повестке дня, но это может произойти в любое время", - сообщил Бироль в рамках Сингапурской международной энергетической недели.

Он также назвал "досадным" решение ОПЕК+ о сокращении добычи с ноября на 2 млн б/с, что может угрожать ценам на нефть.

Кроме того, Бироль отметил, что трудности с поставками природного газа еще не преодолены, несмотря на недавнее снижение спотовых цен из-за необычайно теплой погоды в Европе. По мнению главы МЭА, в следующем году европейским странам, возможно, придется пополнять свои запасы без российского газа, в то время как подъем китайской экономики может подхлестнуть цены на рынке СПГ.

В течение 2022 года МЭА дважды принимало решение о высвобождении запасов из SPR на фоне высоких цен на нефть. В марте страны-участницы организации согласовали поставки на рынок 62,7 млн барр., половину обеспечили США. Спустя две недели в МЭА решили высвободить из резервов еще 120 млн барр. Половину объема вновь обеспечили Соединенные Штаты, дополнительно приняв решение о независимом выпуске еще 120 млн барр.

МЭА
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