Компания Авдоляна попросила увеличить вывоз угля для реализации проекта ж/д ветки от Эльги

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Угледобывающий холдинг Альберта Авдоляна и его партнеров - группа "Элси" - просит на ближайшие два года предоставить дополнительные мощности по вывозу 1,1 млн тонн угля ежемесячно, обещая реинвестировать прибыль в ускоренное строительство собственной ж/д ветки от Эльгинского месторождения.

Соответствующее письмо Авдолян направил президенту РФ Владимиру Путину в начале октября, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с его текстом. Правительству поручено рассмотреть обращение, осведомлен собеседник агентства.

"Элси" готова ввести первую очередь проекта по строительству ж/д ветки от Эльги и порта на побережье Охотского моря уже в ноябре 2024 года, пишет Авдолян. На первом этапе мощность проекта составит 15 млн тонн угля, через год, к ноябрю 2025 года, она может быть расширена до 30 млн тонн в год.

Чтобы финансировать проект из собственной прибыли, группе необходимо увеличить вывоз угля в восточном направлении: с Эльги - до 1,7 млн тонн в месяц (на 200 тыс. тонн к текущему уровню), с предприятий в Новосибирской области - на 350 тыс. тонн, до 0,5 млн тонн, в Кемеровской области - на 30 тыс. тонн, до 250 тыс. тонн в месяц, передал источник суть обращения.

Кроме того, "Элси" просит о возможности нарастить отгрузки с предприятий в Сибири в западном направлении и внутри РФ на 0,5 млн тонн, до 1,85 млн тонн ежемесячно.

"При достижении данных объемов вывоза своей продукции группа "Элси" гарантирует завершение первого этапа проекта в ноябре 2024 года, второго этапа - в ноябре 2025 года", - цитирует собеседник агентства письмо.

В сентябре "А-Проперти" Авдоляна, Газпромбанк и Хабаровский край договорились о строительстве Тихоокеанской железной дороги протяженностью около 500 км для вывоза угля с Эльгинского месторождения и порта "Эльга" мощностью 30 млн тонн на берегу Охотского моря (в районе пос. Чумикан, Хабаровский край).

Предполагается, что в проект будет инвестировано 146,6 млрд рублей. На первом этапе банк предоставит бридж-кредит на 40 млрд рублей.

Эльгинское – крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC. Добыча на Эльге в 2021 году составила 14,7 млн тонн. В 2022 году компания планирует добыть и отгрузить с Эльги 20 млн тонн, в 2023 году - 45 млн тонн угля.

По данным ЕГРЮЛ, 80% в Эльгинском проекте принадлежит структурам Авдоляна, 20% через ООО "Энергогрупп" владеет гендиректор "Элси" Александр Исаев.

В этом году Авдолян решил объединить управление угольными активами: в результате слияния активов ООО "УК "Эльга Уголь" и УК "Сибантрацит" была образована угледобывающая группа "Элси".

На прошлой неделе партнеры Авдоляна Сергей Адоньев и Александр Исаев получили 31,67% и 31,66% соответственно в уставном капитале ООО "А-Проперти Развитие" - компании, владеющей ООО "Элси Холдинг", которому перешли активы группы "Сибантрацит".