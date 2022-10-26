Российский бизнес UniCredit получил чистую прибыль второй квартал подряд

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Российский бизнес итальянской группы UniCredit, которая ищет варианты ухода из РФ, продолжает оставаться прибыльным второй квартал подряд после убытка в 916 млн евро в первом квартале.

Группа UniCredit в среду опубликовала финансовые результаты за 9 месяцев и третий квартал. Так, в июле-сентябре ее чистая прибыль с учетом России составила 1,7 млрд евро. Без учета российского бизнеса прибыль группы ниже – 1,3 млрд евро (снижение на 9,9% квартал к кварталу и рост на 31,1% год к году).

В третьем квартале чистая прибыль российского сегмента, который включает Юникредит банк и еще ряд компаний, составила 344 млн евро против прибыли в 336 млн евро во втором квартале и убытка в размере 916 млн евро в первом квартале, связанного с созданием резервов под российские риски.

Группа еще весной заявила, что рассматривает возможность ухода из России в рамках срочного пересмотра своей деятельности в этой стране. В июле глава UniCredit Андреа Орчел в ходе конференц-звонка с аналитиками заявил, что группа видит интерес к Юникредит банку со стороны стран, не вводивших санкции против РФ.

"Если говорить о неорганических вариантах, мы продолжаем искать альтернативы. Я знаю, что в дополнение к локальному интересу у нас сейчас растет интерес со стороны третьих стран, которые не ввели санкции в отношении страны и заинтересованы в том, чтобы потенциально занять место, которое покидают западные компании", - сказал Орчел.

Он подчеркнул, что группа не собирается совершать сделку по любой цене.

Выход иностранных банков с российского рынка осложняет указ президента, который до конца 2022 года запретил лицам из недружественных стран проводить сделки с акциями российских банков. При этом президент оставляет за собой право специальным решением разрешить продажу акций. Срок действия ограничения на сделки может быть продлен по решению главы государства.

Российский Юникредит банк по итогам 2021 года занял 14-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Банк входит в список системно значимых кредитных организаций РФ.