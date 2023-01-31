UniCredit увеличил квартальную чистую прибыль и выручку лучше прогнозов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года UniCredit SpA, крупнейший банк Италии, увеличил чистую прибыль и выручку сильнее ожиданий рынка.

В октябре-декабре чистая прибыль банка составила 1,44 млрд евро против 627 млн евро годом ранее.

Выручка UniCredit увеличилась на четверть и достигла 5,37 млрд евро.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных самой компанией, предусматривал чистую прибыль в размере 1,16 млрд евро и выручку в размере 5,15 млрд евро.

Чистый процентный доход банка в октябре-декабре взлетел на 41% в годовом выражении и достиг 3,2 млрд евро, комиссионный доход сократился на 4,4%, до 1,6 млрд евро. Выручка от трейдинговых операций выросла более чем вдвое, до 511 млн евро.

Все приведенные цифры указаны без учета российского бизнеса. В отчетности банка отмечается, что за 2022 год объем кредитных рисков в России сократился примерно на 66%, или на 4,1 млрд евро.

В России Unicredit получил чистую прибыль в размере 16 млн евро в четвертом квартале против 41 млн евро за аналогичный период годом ранее. При этом выручка банка увеличилась более чем в два раза, до 354 млн евро.

В 2022 году в целом чистая прибыль банка без учета российских операций составила 5,45 млрд евро (3,32 млрд евро в 2021 году), выручка - 19,08 млрд евро (17,34 млрд евро годом ранее). В России UniCredit получил чистый убыток в размере 220 млн евро по сравнению с прибылью в 218 млн евро в 2021 году, выручка повысилась до 1,26 млрд евро с 569 млн евро.

Руководство UniCredit планирует выплатить акционерам 5,25 млрд евро в текущем году, на 1,5 млрд евро больше, чем годом ранее. Из указанной суммы 1,91 млрд евро составят дивиденды, 3,34 млрд евро - обратный выкуп акций.

За последние три месяца капитализация UniCredit подскочила на 27% и достигла 30,47 млрд евро.