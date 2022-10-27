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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Что случилось этой ночью: четверг, 27 октября

Арест коммерческого директора медиапроекта Собчак, возможный пересмотр США ограничения цен на нефть из РФ, поступление рассола в выработку на руднике "Уралкалия"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Суд арестовал коммерческого директора медиапроекта Собчак. Кирилл Суханов и бывший главный редактор российской версии журнала Tatler Ариан Кузьмин обвиняются в вымогательстве. Они будут находиться под стражей до 24 декабря 2022 года.

- Bloomberg сообщил о возможном пересмотре США условий ограничения цен на нефть из РФ. Издание пишет, что это связано со скептицизмом инвесторов и растущими рисками на рынках, вызванными волатильностью цен на нефть и усилиями центробанков по борьбе с инфляцией.

- В Пермской крае произошло поступление рассола в выработку на руднике "Уралкалия". Сообщается, что из шахты не вышел один машинист комбайна. В пресс-службе предприятия уточнили, что производственные объекты компании работают в обычном режиме.

- В результате взрыва в мавзолее в иранском Ширазе погибли 20 человек. Отмечается, что сотрудники сил безопасности задержали двух боевиков по подозрению в причастности к нападению, третий все еще на свободе.

- Суд в Москве приговорил двух экс-заместителей главы Сочи к 15 годам лишения свободы. Каждый из них также должен будет выплатить штраф в размере 120 млн рублей. Еще двух фигурантов по этому делу приговорили к 12 и восьми годам колонии строгого режима со штрафами в 40 и 80 млн рублей.

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