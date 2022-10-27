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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Ford в III кв. получила чистый убыток после списания $2,7 млрд из-за закрытия стартапа

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor Co. в третьем квартале 2022 года получил чистый убыток из-за крупных списаний, связанных с закрытием Argo AI, разрабатывавшей технологии автономного вождения.

Как говорится в сообщении компании, ее чистый убыток в июле-сентябре составил $827 млн, или 21 цент в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $1,832 млрд, или 45 центов на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Компания сообщила, что прекращает инвестиции в стартап Argo, сославшись на неприбыльность предприятия. От вложений в компанию отказался также и второй крупный инвестор - германская Volkswagen AG. В результате Argo приняла решение закрыть бизнес. Списания Ford из-за этого решения в минувшем квартале составили $2,7 млрд.

Скорректированная Ford прибыль упала до 30 центов на акцию с 51 цента на акцию в прошлом году. Показатель оказался выше ожиданий аналитиков, опрошенных FactSet, в размере 27 центов на акцию.

Выручка, между тем, выросла до $39,39 млрд с $35,68 млрд. Эксперты прогнозировали выручку на уровне $37,46 млрд.

В то же время в сентябре Ford предупредила инвесторов, что из-за нехватки автомобильных компонентов она может недопроизвести от 40 тыс. до 45 тыс. машин в третьем квартале. При этом компания отметила, что издержки, связанные с ростом цен поставщиков, оказались примерно на $1 млрд больше, чем ожидалось.

Ford прогнозирует EBIT в текущем году в размере $11,5 млрд, что совпадает с нижней границей представленного в сентябре прогноза в $11,5-12,5 млрд.

Акции Ford подешевели на 1,3% на дополнительных торгах в Нью-Йорке в среду. Капитализация компании с начала текущего года упала на 38,3%, до $51,58.

Ford
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