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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

Volkswagen увеличил операционную прибыль в III кв. на 65%, выручку - на 24%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Volkswagen AG (VW) в третьем квартале 2022 года существенно увеличил операционную прибыль и выручку благодаря росту продаж машин премиальных брендов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее операционная прибыль в июле-сентябре составила 4,27 млрд евро по сравнению с 2,6 млрд евро за аналогичный период прошлого года (рост на 65%). Операционная рентабельность выросла до 6% с 4,6%.

Квартальная выручка увеличилась на 24%, до 70,71 млрд евро.

В то же время прибыль после уплаты налогов снизилась до 2,13 млрд евро с 2,9 млрд евро.

Единовременные списания в связи с операциями в России и IPO подразделения Porsche AG в минувшем квартале составили около 1,6 млрд евро, а неденежное списание в связи с инвестициями в Argo AI - 1,9 млрд евро.

VW по-прежнему рассчитывает на рост выручки в текущем году на 8-13% и полагает, что операционная рентабельность будет ближе к верхней границы прогнозного диапазона в 7-8,5%.

Компания производит автомобили под брендами Volkswagen, Seat, Skoda и Audi, а также является контролирующим акционером Porsche.

Котировки акций Volkswagen снижаются на 3% на торгах в пятницу. Капитализация компании с начала года упала на 28,6% и составляет 77,33 млрд евро.

Volkswagen Германия
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