Поставки мандаринов из Абхазии в РФ в этом сезоне могут вырасти вдвое до 50 тыс. т

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Абхазия начала поставки мандаринов нового урожая в Россию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи.

"Первые коммерческие партии цитрусовых были ввезены в Россию из Абхазии на этой неделе. На сегодняшний день должностными лицами таможенного поста МАПП "Адлер" Краснодарской таможни проведен таможенный контроль в отношении порядка 107 тонн мандаринов, в том числе за последние сутки ввезено более 30 тонн", - сообщил представитель таможни.

Кроме того, из Абхазии в РФ ввезены более 20 тонн фейхоа, 1,5 тонны хурмы, 2,5 тонны лимонов.

"В прошлом году сезон ввоза цитрусовых начался в первых числах октября. За весь сезон (октябрь 2021 года - февраль 2022 года) было ввезено порядка 22 тыс. тонн мандаринов. В этом году, по данным министерства сельского хозяйства республики Абхазия, прогнозируется ввоз более 50 тыс. тонн цитрусовых плодов", - уточнил собеседник агентства.

Таким образом, объем поставок в текущем сезоне может возрасти в 2,3 раза.

Цитрусовые относятся к скоропортящейся продукции, таможенное оформление и контроль груза проводится в приоритетном порядке.