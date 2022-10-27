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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Electricite de France увеличила выручку за 3 квартала в 1,8 раза за счет роста цен

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Французская энергетическая компания Electricite de France SA (EDF) в январе-сентябре увеличила выручку в 1,8 раза благодаря росту цен на электроэнергию. При этом она высказала прогноз, что сокращение генерации на АЭС окажет существенное влияние на прибыль в 2022 году.

Выручка EDF за первые три квартала 2022 года составила 101,526 млрд евро по сравнению с 57,06 млрд евро за аналогичный период годом ранее.

Производство на французских АЭС снизилось на 59 ТВт.ч - до 209,2 ТВт.ч. Ожидаемое негативное влияние снижения генерации на EBITDA в этом году оценивается компанией примерно в 32 млрд евро. При этом ранее компания прогнозировала менее значительные потери - в районе 29 млрд евро.

Кроме того, EDF недополучит более 10 млрд евро из-за введенных правительством Франции ограничений на стоимость розничных цен на электричество.

Ранее компания предупреждала о том, что забастовки ее работников на ряде АЭС могут привести к перебоям в поставках электроэнергии. 27 октября EDF вновь подтвердила прогноз генерации на 2022 год на уровне 280-300 ТВт.ч, отметив, что производство будет находиться ближе к нижней границе этого диапазона.

Последний раз выработка электроэнергии на АЭС компании опускалась ниже 300 ТВт.ч в 1990 году.

С начала 2022 года рыночная капитализация EDF почти на 29% (до 46,4 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 снизился на 12,7%.

EDF Франция
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