Французская EDF предупредила о риске сокращения генерации на АЭС из-за забастовок

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Французская генерирующая компания Electricite de France SA (EDF) в пятницу предупредила, что забастовка ее работников может привести к перебоям в поставках электроэнергии с ряда АЭС.

Сотрудники пяти АЭС компании проводят протестные акции и требуют повышения заработной платы. EDF сообщила о том, что переговоры об уровне зарплат начнутся на следующей неделе.

Ситуация на атомных электростанциях может усугубить энергетические проблемы во Франции по мере приближения зимы, отмечает MarketWatch.

Ремонтные работы на тех АЭС, которые в настоящее время находятся на техобслуживании, продолжаются, несмотря на забастовки. Но действия бастующих могут помешать возобновлению производства электроэнергии на этих станциях, заявили в EDF. При этом забастовки на работающих АЭС могут привести к временному снижению их мощности.

Компания подтвердила прогноз генерации на 2022 год на уровне 280-300 ТВт.ч, отметив, что, вероятно, производство будет находиться ближе к нижней границе этого диапазона.

Последний раз выработка электроэнергии на АЭС компании опускалась ниже 300 ТВт.ч в 1990 году.

Котировки акций EDF выросли на 0,04% по итогам торгов в пятницу. Рыночная стоимость компании с начала текущего года увеличилась на 20,7% (до 46,3 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 снизился на 17,1%.