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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Тимченко опротестовал в суде ЕС наложение санкций

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Бизнесмен Геннадий Тимченко подал иск в суд Евросоюза с требованием аннулировать решение Совета ЕС от 28 февраля 2022 года о его включении в черный список, предполагающее заморозку активов и запрет на въезд, говорится в официальном журнале ЕС.

Тимченко также требует выплату компенсации за понесенный нематериальный ущерб, предварительно оценив его в 1 млн евро.

Предприниматель попал в список блокирующих санкций ЕС в составе большой группы представителей крупного российского бизнеса с формулировкой "из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Тимченко полагает, что при принятии решения были нарушены несколько положений закона: нарушены право на эффективную судебную защиту и обязанность изложить причины, нарушен принцип соразмерности и основных прав. Кроме того, считает истец, в решение заложена ошибка, в частности, оценка отношений между Тимченко и президентом РФ Владимиром Путиным, а также оценка статуса бизнесмена как акционера Volga Group и акционера банка "Россия".

Представитель Тимченко заявил "Интерфаксу", что его доля в банке "Россия" не менялась, он продолжает оставаться миноритарным акционером, а в Volga Group - единственным акционером.

Геннадий Тимченко ЕС
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