Портал RusBonds назвал лучшие компании МСП и Сектора роста в сфере IR

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Крупнейший портал о рынке облигаций RusBonds в рамках XXV Юбилейного Конкурса годовых отчетов Московской биржи назвал победителей специальной номинации "Лучшая коммуникация с инвесторами в сегменте МСП и Сектора Роста".

Номинация является совместной инициативой RusBonds и Московской биржи по развитию практик Investor relations среди компаний МСП и вручается впервые. При выборе победителя жюри учитывало актуальность и информативность корпоративного сайта, качество годового отчета и раскрытия информации в форме существенных фактов, IR-активность и упоминаемость компании в СМИ.

Главный приз в номинации "Лучшая коммуникация с инвесторами в сегменте МСП и Сектора Роста" вручен компании "Ред Софт" (Москва) 27 октября на торжественной церемонии награждения победителей Конкурса. Второе место заняла компания "Феррони" (Краснодарский край), третье – ООО "НЗРМ" (Новосибирск). Победители награждены специальными сертификатами, дающими право воспользоваться IR-сервисами RusBonds.

Эксперты RusBonds, входившие в жюри номинации, отметили высокую информативность корпоративных сайтов компаний-победителей, наличие у них дифференцированных каналов связи с инвесторами, проведение специальных мероприятий для инвесторов.

"Для финансового рынка крайне важно, что малые компании становятся более транспарентными и открытыми, готовы коммуницировать напрямую с инвесторами. Мы рады отметить успехи компаний МСП в сфере Investor relаtions и надеемся, что наша премия даст мотивацию другим небольшим компаниям больше рассказывать о себе", – отметил директор Центра экономического анализа "Интерфакса", член жюри Конкурса Алексей Буздалин.

Портал RusBonds создан информационной группой "Интерфакс" в качестве единого коммуникационного поля, дополненного информационно-аналитическими сервисами, для всех участников рынка ценных бумаг, включая эмитентов, биржи, андеррайтеров, маркет-мейкеров, брокеров, инвесторов, консультантов. В числе задач проекта – разработка сервисов для анализа и управления финансовыми рисками, развитие инфраструктуры коммуникаций между участниками, содействие расширению финансирования компаний, в том числе сегмента МСП, за счет маркетинга облигационных займов и возможностей Московской биржи.

Конкурс годовых отчетов Московской биржи проводится ежегодно с 1997 года и направлен на повышение открытости работающих в России компаний и формирование высокой корпоративной культуры. В 2022 участие в Юбилейном XXV Конкурсе годовых отчетов приняли участие 86 компаний. Организаторы вручили премии в 12 номинациях. Подробнее о конкурсе.