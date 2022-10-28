Банк России улучшил прогноз спада ВВП в 2022 году до 3-3,5%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Банк России улучшил прогноз снижения ВВП страны в 2022 году до 3-3,5% с 4-6% в июльском прогнозе, говорится в пресс-релизе, опубликованном по итогам заседания по ключевой ставке. Ставка осталась на на уровне 7,5%.

При этом в IV квартале 2022 года ЦБ ожидает спад экономики на 6,4-7,8% в годовом выражении (против прогноза спада на 8,5-12,0% в июльской версии).

Прогноз снижения ВВП в 2023 году ЦБ оставил неизменным - 1-4%.

Регулятор ожидает, что российская экономика перейдет к росту во втором полугодии 2023 года.

В 2024-2025 годах ВВП, по прогнозу ЦБ, будет расти на 1,5-2,5% ежегодно (прогноз не изменился).

При этом в ЦБ особо отмечают, что усиление внешних торговых и финансовых ограничений способны привести к большему, чем ожидается в базовом сценарии, снижению потенциала российской экономики.