"ЛУКОЙЛ" повторно вынес на одобрение акционеров дивиденды за 2021 год в 537 руб./ао

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" созовет 5 декабря внеочередное собрание акционеров, а 6 декабря - повторное ВОСА (будет проведено в случае, если первое собрание не состоится из-за отсутствия кворума).

В повестку дня включен, в том числе, вопрос о распределении части нераспределенной прибыли 2021 года на выплату дивидендов.

"В связи с устойчивым финансовым положением ПАО "ЛУКОЙЛ" и устранением значительной части ограничений по выплате дивидендов Совет директоров рекомендовал собранию акционеров принять решение выплатить дивиденды по акциям ПАО "ЛУКОЙЛ" за счет нераспределенной прибыли 2021 года в размере 537 рублей на одну акцию, что соответствует параметрам определения размера итогового дивиденда за 2021 год, установленным в положении о дивидендной политике ПАО "ЛУКОЙЛ", - отмечается в релизе.

Ранее, 16 мая, совет директоров принял решение о необходимости отложить выплату итоговых дивидендов за 2021 год в связи с нестабильными условиями работы и ограничениями в учетных и банковских системах, дал соответствующие рекомендации годовому Общему собранию акционеров.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 21 декабря 2022 года.