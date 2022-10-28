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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Акции "ЛУКОЙЛа" нервно отреагировали на созыв акционеров ради дивидендов-2021

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Котировки "ЛУКОЙЛа" днем в пятницу увеличили волатильность колебаний на "Мосбирже" на новости, что совет директоров компании решил снова созвать собрание акционеров для решения вопроса о выплате дивидендов за 2021 год в размере 537 рублей на акцию.

Сначала цена акций "ЛУКОЙЛа" поднималась до 4800 рублей за штуку (+1,1%), а на дивидендных новостях провалилась до 4516 рублей (-4,9%), после чего к 15:04 отскочила до 4610 рублей (-2,9%). Объем торгов акциями "ЛУКОЙЛа" - 6,63 млрд рублей.

"ЛУКОЙЛ" проведет внеочередное собрание акционеров 5 декабря, а 6 декабря - повторное ВОСА, если первое собрание не соберет кворума.

"В связи с устойчивым финансовым положением ПАО "ЛУКОЙЛ" и устранением значительной части ограничений по выплате дивидендов Совет директоров рекомендовал собранию акционеров принять решение выплатить дивиденды по акциям ПАО "ЛУКОЙЛ" за счет нераспределенной прибыли 2021 года в размере 537 рублей на одну акцию, что соответствует параметрам определения размера итогового дивиденда за 2021 год, установленным в положении о дивидендной политике ПАО "ЛУКОЙЛ", - отмечается в релизе.

16 мая совет директоров "ЛУКОЙЛа" решил выплату итоговых дивидендов за 2021 год в связи с нестабильными условиями работы и ограничениями в учетных и банковских системах, дал соответствующие рекомендации годовому Общему собранию акционеров.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 21 декабря 2022 года.

ЛУКОЙЛ Мосбиржа
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