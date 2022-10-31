Рынок акций Европы завершил неделю максимальным ростом с середины марта

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили неделю максимальным подъемом с середины марта на фоне публикации квартальных отчетностей компаний.

Торги пятницы фондовые индикаторы завершили без единой динамики.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,14% и составил 410,76 пункта. За неделю индикатор вырос на 3,5%, что стало лучшим результатом с середины марта, пишет Trading Economics.

Германский индекс DAX вырос на 0,24%, французский САС 40 поднялся на 0,46%. Между тем британский FTSE 100 снизился на 0,37%, итальянский FTSE MIB - на 0,27%, испанский IBEX 35 - на 0,1%.

Экономика Германии в третьем квартале выросла на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 1,2% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали снижения первого показателя на 0,2% и повышения второго на 0,8%.

ВВП Франции в июле-сентябре увеличился на 0,2% в поквартальном и на 1,2% в годовом исчислении, что совпало с ожиданиями рынка.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в октябре подскочили на 7,1% в годовом выражении после роста на 6,2% в сентябре, согласно предварительным данным. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали гораздо более умеренного ускорения инфляции - до 6,4%.

Испанская экономика в прошлом квартале выросла на 0,2% квартал к кварталу и на 3,8% год к году. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики в среднем ожидали роста на 0,3% и 4% соответственно.

Инфляция в Испании в октябре составила 7,3% в годовом выражении, опустившись до минимума с января по сравнению с сентябрьским уровнем 9%, показали предварительные данные. Рост оказался намного слабее ожидавшегося аналитиками подъема на 8,4%.

Акции Airbus SE подорожали на 3,7%. Европейская аэрокосмическая корпорация в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 65%, прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) - на 37%, выручку - на 27%.

Цена бумаг Porsche AG выросла на 0,7%. Немецкий производитель автомобилей класса "люкс" сообщил о значительном росте операционной прибыли и выручки за девять месяцев текущего года.

Швейцарская перестраховочная компания Swiss Re получила чистый убыток за девять месяцев текущего года из-за большого количества страховых претензий в связи с ураганом "Иэн" в США. Акции Swiss Re потеряли в цене 2,4%.

Чистые прибыли нефтедобывающих Equinor ASA и Eni SpA в минувшем квартале взлетели в 6 и 5 раз соответственно на фоне роста цен на энергоресурсы. Стоимость акций первой компании повысилась на 0,5%, второй - на 1,7%.

Германский автоконцерн Volkswagen AG (VW) в июле-сентябре существенно увеличил операционную прибыль и выручку благодаря росту продаж машин премиальных брендов. Бумаги компании, тем не менее, подешевели на 1,7% из-за того, что прибыль VW после уплаты налогов снизилась до 2,13 млрд евро с 2,9 млрд евро после единовременных списаний в связи с операциями в России и IPO подразделения Porsche AG в размере около 1,6 млрд евро.

Капитализация NatWest Group Plc упала на 9,2%, компания вошла в число лидеров снижения в индексе Stoxx Europe 600. Британский банк (бывший Royal Bank of Scotland) увеличил доналоговую прибыль в третьем квартале до 1,09 млрд фунтов стерлингов ($1,26 млрд) с 976 млн фунтов за аналогичный период годом ранее, однако показатель оказался хуже консенсус-прогноза в 1,24 млрд фунтов.

Лидером роста среди компонентов Stoxx 600 являются акции австрийской нефтегазовой группы OMV, подскочившие в цене на 9,3%. Компания зафиксировала операционную прибыль в июле-сентябре в размере 3,5 млрд евро, что на 9% превысило консенсус-прогноз, и сообщила о намерении выплатить специальные дивиденды в размере 2,25 евро на акцию.