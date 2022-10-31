Число агротех-стартапов в РФ в 2022 году выросло на 30%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Число агротех-стартапов в РФ в этом году увеличилось на 30%. Об этом сообщает Россельхозбанк по итогам анализа российского рынка агротехнологий в 2022 году.

Всего было выявлено более 220 стартапов, находящихся, как минимум, на стадии MVP (в фазе успешной разработки "минимально жизнеспособного продукта"). Самым популярным агротехнаправлением оказались биотехнологии (более 24% всех стартапов) – технологии, предусматривающие использование живых организмов, культивируемых клеток и биологических процессов для производства веществ и продуктов.

По этому направлению выделяются проекты, предусматривающие переработку органических отходов при помощи насекомых, альтернативные способы производства протеина, а также выпуск инновационных биопрепаратов для повышения эффективности сельского хозяйства.

Второе место по распространенности (более 13%) занимают решения сферы "интернета вещей" (IoT), которая основывается на установке девайсов и сенсоров, способных измерять, передавать и аккумулировать данные, а также взаимодействовать друг с другом по сети. Стартапы предлагают агропредприятиям интеллектуальные системы мониторинга и видеоаналитики для проведения анализа поведения животных, датчики для отслеживания температуры и влажности почвы.

На третьем месте – технологии "точного земледелия" (около 12%), которые помогают контролировать внесение семян, удобрений, гербицидов и других веществ в разные зоны поля исходя из данных, получаемых со спутников, дронов и иных устройств. В этом сегменте стартапы специализируются на разработке цифровых моделей поля, картировании урожайности, сборе аэрокосмических данных, лазерной стимуляции растений и направленном внесении удобрений, гербицидов, этномофагов.

"В 2022 году мы расширили направления работы с агротехстартапами. В частности, был запущен "АгроИнвест клуб", в рамках которого регулярно проводим демонстрации решений стартапов и составляем аналитические отчеты для потенциальных инвесторов", - заявила директор центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова, процитированная в пресс-релизе.

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