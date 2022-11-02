Последний теплый день в ЕС удивил новым уровнем цены на газ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Еще один внеплановый теплый день в преддверии начала сезона отбора газа из ПХГ в Европе удивил рынок новым ценовым минимумом. Спотовая цена в Европе обновила минимум с марта 2021 года.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на среду в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель во вторник был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,6 млн куб. м на 2 ноября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

После исключительно теплой погоды в конце октября с начала ноября температурный трек в регионе возвращается в зону среднемноголетних значений. Однако наследие двух недель необычно теплой октябрьской погоды какое-то время будет ощущаться на рынке в виде увеличенных запасов газа в резервуарах приемных терминалов СПГ и газовозах в очереди к ним на разгрузку. Это будет оказывать давление на цену газа в Европе.

Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах во вторник закрылся на уровне $225 за тысячу кубометров. Это новый минимум с марта 2021 года.

Во вторник в Европе значительно усилилась сила ветра, что увеличило выработку энергии ветроустановками. Их вклад в энергобаланс по ЕС во вторник вырос до 24,1% по сравнению с 15,8% днем ранее, сообщает ассоциация WindEurope.

Европейские терминалы СПГ, по данным Gas Infrastructure Europe, в октябре работали с производительностью 60%. В сентябре и августе показатель использования регазификационных мощностей был на уровне 59%.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен из-за ряда санкционных проблем с обслуживанием оборудования. Кроме того, в конце сентября взорваны две нитки первого "Северного потока" и одна "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

Запасы газа в Европе

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. В конце августа средний уровень резервов в ПХГ региона достиг минимального целевого значения в 80%. После этого было заметно значительное сокращение темпов закачки.

Сейчас запасы выросли до 94,76%, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (31 октября) составил 0,15 процентного пункта. В абсолютном значении в ПХГ накоплено более 102 млрд куб. м активного газа.

На данный момент превысили целевой 80-процентный уровень хранилища Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Чехии, Хорватии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии и Испании.

При этом в "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

Безнадежно отстает Латвия. Запасы газа в Инчукалнском ПХГ самые низкие в ЕС - 57%. Это ПХГ отвечает за резервное газоснабжение сразу четырех стран: трех государств Балтии и Финляндии.

Запасы в США

Темп закачки газа в хранилища в США за очередную отчетную неделю резко упал - более чем в два раза. Закачка падает третью неделю подряд. За последнюю отчетную неделю (по данным на 21 октября) было закачано менее 1,5 млрд куб. м (минимальный показатель за последние десять недель), тогда как в предыдущие пять недель было в среднем 3,2 млрд куб. м (от 2,9 до 3,7 млрд куб. м).

Американские газовики наращивали темпы закачки в период межсезонья благодаря завершению периода работы кондиционеров и остановке на плановый ремонт завода СПГ Cove Point. Однако далее свободного газа для восполнения резервов будет все меньше - из-за роста экспорта и потребления внутри страны.

Текущий уровень запасов составляет менее 71%, что существенно уступает показателям ПХГ Европы и России.

Сейчас объемы газа в ПХГ США на 9,2% превосходят минимальный уровень для тех же дат последних пяти лет, свидетельствуют данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Отставание от нормы (среднего уровня за те же даты последних пяти лет) составляет 5,5%.

Аналитики Rystad Energy отдельно выражают беспокойство ситуацией в восточном регионе США, включая Пенсильванию, Западную Вирджинию и Огайо. Лето было исключительно теплым, и закачка была меньше, чем в предыдущие годы. Региону придется увеличить импорт дорогого СПГ для баланса рынка.