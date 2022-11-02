Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

ВТБ вышел из капитала подрядчика по строительству метро в Москве

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ вышел из капитала компании-подрядчика по строительству метро в Москве, 100% акций "Мосметростроя" консолидировало правительство столицы, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Департамент городского имущества Москвы стал собственником 51% акций "Мосметростроя" в декабре 2019 года. Ранее, по данным СМИ, эта доля принадлежала бизнесменам Искандеру Махмудову и Андрею Бокареву.

ВТБ получил 49% акций "Мосметростроя" в 2017 году в рамках урегулирования части задолженности компании на 26,8 млрд рублей. Оставшуюся сумму долга планировалось реструктурировать к началу 2018 года, а в среднесрочной перспективе банк планировал реализовать принадлежащую ему долю в компании. Тогда группа признала убытки в размере 11,8 млрд рублей. В 2020 году "Мосметрострой" также оказал негативное влияние на отчетность ВТБ: группа признала убыток от обесценения актива на сумму около 13 млрд рублей.

"Это непрофильный актив, унаследованный нами в рамках залога по кредиту Банка Москвы (прекратил свое существование - ИФ), в тот период, когда мы еще активно кредитовали инфраструктурных подрядчиков. Это известный застройщик метро. Мы видим, что ранее обозначенные финансовые модели этого актива - предпосылки с учетом контрактов на строительство станций метро в Москве и в других городах, какие-то другие инфраструктурные сооружения для "Российских железных дорог" - не соблюдаются, актив убыточный, стабильно убыточный. И, по сути, мы в связи с систематической неисполняемостью финансовой модели приняли решение, обосновали его и обесценили этот актив до нуля", - пояснял финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов.

По состоянию на январь 2021 года общий портфель долгосрочных заказов "Мосметростроя" составляет порядка 75 млрд рублей, говорится в материалах на сайте компании. Чистая прибыль АО по РСБУ в 2021 году составила 2,8 млрд рублей, выручка - почти 32 млрд рублей.

"Интерфакс" направил запросы в ВТБ и в правительство Москвы.

ВТБ Москва Мосметрострой
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хуснуллин призвал применять новые нестандартные меры для решения проблем ЖКХ

Индекс МосБиржи вырос на 0,1%, индекс РТС упал на 0,4% на старте торгов

Индекс МосБиржи вырос на 0,1%, индекс РТС упал на 0,4% на старте торгов

Wildberries вложит рекордные 13,7 млрд руб. в проведение распродажи "День холостяка"

VEON начал изучать варианты продажи "Вымпелкома"

VEON начал изучать варианты продажи "Вымпелкома"

Первый после двухлетнего перерыва грузовой поезд повез из РФ в КНДР 30 лошадей

Brent подорожала до $95,73 за баррель

Brent подорожала до $95,73 за баррель

Рынок акций США снизился во вторник после сильных статданных

Рынок акций США снизился во вторник после сильных статданных

В ООН выразили надежду на возобновление выхода судов из портов Украины в четверг

В Анкаре заявили, что суда под флагом Турции продолжат вывозить зерно из Украины

Twitter решил поднять цену платной подписки Twitter Blue и изменить ее условия

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });