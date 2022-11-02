ВТБ вышел из капитала подрядчика по строительству метро в Москве

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ вышел из капитала компании-подрядчика по строительству метро в Москве, 100% акций "Мосметростроя" консолидировало правительство столицы, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Департамент городского имущества Москвы стал собственником 51% акций "Мосметростроя" в декабре 2019 года. Ранее, по данным СМИ, эта доля принадлежала бизнесменам Искандеру Махмудову и Андрею Бокареву.

ВТБ получил 49% акций "Мосметростроя" в 2017 году в рамках урегулирования части задолженности компании на 26,8 млрд рублей. Оставшуюся сумму долга планировалось реструктурировать к началу 2018 года, а в среднесрочной перспективе банк планировал реализовать принадлежащую ему долю в компании. Тогда группа признала убытки в размере 11,8 млрд рублей. В 2020 году "Мосметрострой" также оказал негативное влияние на отчетность ВТБ: группа признала убыток от обесценения актива на сумму около 13 млрд рублей.

"Это непрофильный актив, унаследованный нами в рамках залога по кредиту Банка Москвы (прекратил свое существование - ИФ), в тот период, когда мы еще активно кредитовали инфраструктурных подрядчиков. Это известный застройщик метро. Мы видим, что ранее обозначенные финансовые модели этого актива - предпосылки с учетом контрактов на строительство станций метро в Москве и в других городах, какие-то другие инфраструктурные сооружения для "Российских железных дорог" - не соблюдаются, актив убыточный, стабильно убыточный. И, по сути, мы в связи с систематической неисполняемостью финансовой модели приняли решение, обосновали его и обесценили этот актив до нуля", - пояснял финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов.

По состоянию на январь 2021 года общий портфель долгосрочных заказов "Мосметростроя" составляет порядка 75 млрд рублей, говорится в материалах на сайте компании. Чистая прибыль АО по РСБУ в 2021 году составила 2,8 млрд рублей, выручка - почти 32 млрд рублей.

"Интерфакс" направил запросы в ВТБ и в правительство Москвы.