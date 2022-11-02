Германия сократила экспорт в РФ в сентябре на 5,4% по сравнению с августом

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Германия снизила экспорт товаров в Россию в сентябре 2022 года на 5,6% по сравнению с августом, до 1 млрд евро. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Импорт из России в позапрошлом месяце упал на 33,1%, до 1,8 млрд евро.

Экспорт в РФ за период с января по сентябрь рухнул на 39%, до 11,8 млрд евро, а импорт подскочил на 29,5%, до 30,2 млрд евро.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в сентябре сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 134,5 млрд евро. Импорт упал на рекордные с января 2,3%, до 130,8 млрд евро. Рост по сравнению с сентябрем 2021 года составил соответственно 20,3% и 30,7%.

Экспорт германских товаров в страны Евросоюза в сентябре составил 73,4 млрд евро, уменьшившись на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, а импорт товаров из ЕС сократился на 1,2%, до 64,3 млрд евро.

В страны еврозоны было экспортировано товаров на сумму 51,5 млрд евро (-1,6% к августу), из этих стран импортировано товаров на сумму 44,3 млрд евро (-0,6%).

Поставки в США выросли на 5,6%, до 14,5 млрд евро, в Китай - сократились на 2%, до 8,9 млрд евро, в Великобританию - уменьшились на 0,3%, до 6,1 млрд евро.

Импорт из Китая в позапрошлом месяце подскочил на 5,4%, до 16,7 млрд евро, из США – снизился на 1,3%, до 8,1 млрд евро, из Великобритании – вырос на 3,7%, до 3,5 млрд евро.

Профицит баланса внешней торговли Германии в позапрошлом месяце составил 3,7 млрд евро по сравнению с 11,7 млрд евро годом ранее и 1,2 млрд евро в августе.