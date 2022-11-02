GlaxoSmithKline нарастила квартальную выручку на 18%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline Plc (GSK) нарастила выручку на 18% и улучшила прогноз на год.

В июле-сентябре выручка GSK выросла до 7,83 млрд фунтов стерлингов ($8,99 млрд) с 6,63 млрд фунтов годом ранее и превзошла консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных самой компанией (7,32 млрд фунтов).

Операционная прибыль GSK за отчетный период составила 1,19 млрд фунтов по сравнению с 1,38 млрд фунтов за аналогичный период предыдущего года. Компания связала снижение показателя с падением рыночной стоимости акций Haleon, бывшего подразделения GSK в сфере потребительских медицинских товаров, бумаги которого она разместила на бирже этим летом, сохранив за собой 13,5% акций.

Скорректированная прибыль в расчете на акцию сократилась до 18,8 пенса с 21,9 пенса годом ранее.

GSK улучшила прогноз на 2022 год и теперь рассчитывает, что ее скорректированная операционная прибыль вырастет на 15-17%, выручка - на 8-10%. Ранее компания прогнозировала, что выручка вырастет на 6-8%, а рост скорректированной операционной прибыли составит 13-15%.

С начала 2022 года капитализация GSK снизилась на 10,9% - до 57,77 млрд фунтов. Британский фондовый индекс за этот период потерял порядка 3%.