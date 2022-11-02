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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

В Германии в октябре число безработных выросло слабее прогнозов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В октябре в Германии количество безработных увеличилось на 8 тысяч, до максимальных за 14 месяцев 2,518 млн, показали данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Рост фиксируется пятый месяц кряду.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали рост числа безработных на 12,5 тысячи.

Безработица между тем снова не изменилась и составила 5,5%. Показатель удержался на этом уровне третий месяц подряд и совпал с прогнозом.

Германский рынок труда остается устойчивым, несмотря на сложные условия, связанные с событиями на Украине, проблемами с поставками и высокой инфляцией, хотя последствия спада в экономике становятся более очевидными, говорится в сообщении.

Самая высокая безработица в Германии была отмечена в Бремене (10,3%), самая низкая - в Баварии (3,1%).

Германия Бремен Бавария
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