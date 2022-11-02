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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Товарооборот между Россией и Киргизией вырос на 42%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - За первые девять месяцев 2022 года товарооборот между Киргизией и Россией превысил $2 млрд, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на встрече с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком.

Экспорт из Киргизии в Россию вырос почти в два раза, добавил Жапаров.

Жапаров и Оверчук провели в Бишкеке встречу в рамках межправительственной киргизско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

Киргизский премьер напомнил, что на киргизско-российском инвестфоруме в начале октября были подписаны документы по реализации инвестиционных проектов на общую сумму порядка $500 млн.

"Киргизия заинтересована в дальнейшем наращивании торгово-экономических отношений с Российской Федерацией, привлечении инвестиций, увеличении двустороннего товарооборота", - подчеркнул Жапаров.

Оверчук со своей стороны отметил, что две страны являются стратегическими партнерами и союзниками в Центральной Азии, а их сотрудничество носит многоплановый характер и нацелено на развитие евразийских интеграционных процессов.

Киргизия Акылбек Жапаров. Алексепй Оверчук
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