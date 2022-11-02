Чистая прибыль "Татнефти" за 9 месяцев по РСБУ выросла на 49% до 184 млрд руб.

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Татнефти" за девять месяцев 2022 года по РСБУ выросла на 49%, до 184,09 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка увеличилась на 30%, до 997,5 млрд рублей, себестоимость – на 18%, до 648,9 млрд рублей.

Прибыль от продаж подскочила в 1,7 раза, до 294,03 млрд рублей.

Резко увеличились доходы от участия в других организациях - до 2,57 млрд рублей (против 42 млн годом ранее). Выросли проценты к получению - до 8,8 млрд рублей, что в 4,4 раза выше относительно 9 месяцев 2021 года.

Прочие доходы выросли в 1,8 раза, до 39,4 млрд рублей, прочие расходы - втрое, до 108,5 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения в январе-сентябре составила 233 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Как сообщалось ранее, за первое полугодие 2022 года "Татнефть" получила 152,16 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. Таким образом, чистая прибыль компании за третий квартал составила 31,93 млрд рублей. Этот показатель на 0,6% уступает результату второго квартала 2022 года (32,13 млрд рублей) и на 31,2% - третьего квартала 2021 года (46,4 млрд рублей).