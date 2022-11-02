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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Продажа услуг стала самым прибыльным видом малого бизнеса в РФ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Продажа услуг стала самым прибыльным сегментом малого бизнеса в России в этом году, свидетельствуют данные исследования компании "Like Центр", работающей на рынке бизнес-образования.

По данным исследования, охватившего более 2 тыс. предпринимателей из 100 городов РФ, продажа услуг в июле-сентябре обогнала по средней выручке и рентабельности производство, торговлю, общепит и продажу недвижимости, говорится в сообщении компании.

Средняя выручка опрошенных компаний из сферы услуг (включая маркетинговые, консалтинговые, образовательные, услуги красоты и здоровья) составила 1,4 млн рублей в месяц. На втором месте - общепит и кофейни с выручкой 955 тыс. рублей, на третьем - оптовая и розничная торговля (915 тыс. рублей), на четвертом - ремонт, строительство и продажа недвижимости (814 тыс. рублей). Пятерку замыкает производство товаров и продуктов питания со средней ежемесячной выручкой 808,7 тыс. рублей.

Полгода назад в списке крупнейших ниш малого и среднего бизнеса по ежемесячной выручке были производство, торговля, продажа услуг, общепит, продажа недвижимости.

Сфера услуг также лидирует по доходности. Самой прибыльной нишей предприниматели назвали маркетинговые услуги - средний показатель рентабельности составил 67%. За ними следуют консалтинг - 52%, образовательные услуги - 47%, услуги красоты и здоровья - 33%. В пятерку высокодоходных видов бизнеса также вошла продажа товаров на маркетплейсах со средней рентабельностью 29%.

В этом году предпринимательский класс в сфере услуг усиливается, в том числе за счет "белых воротничков", потерявших работу после ухода с российского рынка ряда зарубежных компаний, отмечает генеральный директор "Like Центра" Василий Алексеев. "В период сокращения возможностей в найме более 2 млн жителей России занялись предпринимательской деятельностью в этом году", - сказал он (его слова процитированы в сообщении).

Он также отметил, что в условиях санкций растет спрос на B2B-услуги: логистические сервисы, услуги по параллельному импорту и юридическому сопровождению. Также вырос спрос на услуги психологов - за последние шесть месяцев объем продаж в этом сегменте вырос в 2,5 раза, добавил Алексеев.

Like Центр
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