ЦБ уличил сотрудников Evraz и КПМГ в инсайдерских сделках при консолидации угольных активов группы

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ установил факты неправомерного использования инсайдерской информации сотрудниками группы Evraz и КПМГ при осуществлении сделок с обыкновенными акциями ПАО "Распадская" в ноябре 2020 года.

В ходе реализации консолидации Evraz угледобывающих активов на базе "Распадской", сотрудник АО "КПМГ" (оказывало услуги по оценке рыночной стоимости акций) Дмитрий Смолин, сотрудница ООО "ЕвразХолдинг" (входит в группу Evraz) Нарине Мамарян, а также связанные с ней Евгений Панов, Кристина Мамарян и Грета Петросян (супруг и близкие родственники) "получили доступ к информации о предстоящих решениях по повестке заседания совета директоров "Распадской", связанных с готовящейся сделкой по приобретению 100% АО "ОУК Южкузбассуголь" и выкупом акций" у не согласных с консолидацией, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Такая информация до ее опубликования, согласно федеральному закону № 224-ФЗ, являлась инсайдерской, так как носила точный и конкретный характер, содержала в том числе определенную независимым оценщиком для целей выкупа рыночную стоимость акций, значительно превышающую текущие котировки, и могла оказать существенное влияние на рыночные цены акций на организованных торгах в случае ее распространения, отмечает пресс-служба Банка России.

В течение нескольких дней до публикации новости указанные выше лица в режиме основных торгов приобретали акции "Распадской" по ценам, гораздо ниже цены выкупа, затем продали их на росте после публикации новости, что позволило получить доход, говорится в сообщении.

Аномалии в поведении акции "Распадской" проявились в несколько торговых дней, предшествовавших пятничному объявлению о сделке по консолидации "Распадской" "Южкузбассугля". В понедельник оборот торгов на основном рынке "Мосбиржи" подскочил до почти 300 млн руб. против обычных 20-40 млн и в последующие три дня колебался в диапазоне 130-250 млн руб., свидетельствуют данные площадки. Росли и котировки: закончив предыдущую неделю на привычной для себя отметке около 114 руб., акции "Распадской" в понедельник уже пробили отметку 120 руб., в среду - 130 руб. Уже после объявления акции взлетели почти на 20% и закрылись на отметке 153,6 руб. (в ходе торгов цена достигала 155 руб.), а оборот за этот день достиг 3,25 млрд руб. Инвесторов воодушевила цена выкупа акций "Распадской" у не согласных с консолидацией угольного бизнеса, которая была существенно выше рынка даже с учетом роста последних торговых дней (164 руб./акция).

Согласно результатам проверки, Смолиным, Нарине и Кристиной Мамарян, Пановым и Петросян был нарушен запрет, установленный пунктом 1 части 1 статьи 6 федерального закона № 224-ФЗ. В связи с выявленными нарушениями Банк России принял ряд мер, направленных на недопущение аналогичных нарушений в дальнейшем, в том числе приостановил торговлю по их счетам.

Проверкой ЦБ РФ также установлено ненадлежащее исполнение со стороны "Распадской", "ЕвразХолдинга", КПМГ требований федерального закона № 224-ФЗ, в том числе в части принятия мер по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.