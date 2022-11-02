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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Evraz могут понадобиться новые лицензии OFSI для продажи североамериканского подразделения

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Evraz, который в августе этого года объявил о намерении продать североамериканское подразделение, могут понадобиться дополнительные лицензии правительства Великобритании для осуществления сделки.

"Процесс (подготовки и продажи - ИФ) продолжается, контрагент, условия и денежная составляющая сделки пока еще не были определены, на это, как ожидается, еще может уйти несколько месяцев. Процесс по подготовке к продаже разрешен текущей генеральной лицензией, однако ожидается, что потребуются еще лицензии для осуществления продажи", - говорится в отчете Evraz North America. Компания также напоминает о необходимости получения одобрений для совершения такой транзакции со стороны регуляторов.

В миреБритания выдала лицензию Evraz North America на продолжение бизнеса до 31 марта 2023 г.Читать подробнее

Как сообщалось, в августе Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выдало североамериканскому дивизиону Evraz (Evraz North America plc, Evraz Inc. NA и Evraz Inc. NA - Canada) лицензию на продолжение бизнеса сроком до 31 марта 2023 года. Санкции в отношении Evraz были введены 29 апреля, OFSI мотивировала их тем, что компания работает в "стратегически важных для властей России секторах", обеспечивая 28% потребности российского рынка в железнодорожных колесах и 97% - в рельсах. При этом OFSI выпустило лицензию, которая разрешала сделки с североамериканскими структурами в период до 2 сентября 2022 года, продлив ее позднее до конца весны 2023 года.

Выручка от продажи стальной продукции североамериканского подразделения Evraz в прошлом году выросла на треть, до $2,3 млрд, EBITDA составила $318 млн против отрицательного значения в $32 млн годом ранее, чистая прибыль составила $133 млн против убытка в 2020 году. Высокие финансовые результаты в прошлом году были обеспечены восстановлением экономики после пандемии, разносторонним потребительским спросом, низкими объемами импорта и ограниченными объемами внутреннего производства.

Evraz OFSI Великобритания
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