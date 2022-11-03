Мосбиржа прекратит расчет индексов облигаций на основе рейтингов международных агентств

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Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Комитет по индикаторам долгового рынка "Московской биржи" рекомендовал бирже прекратить расчет индексов облигаций, в которых для оценки кредитного качества корпоративных и муниципальных облигаций используются кредитные рейтинги, присвоенные международными рейтинговыми агентствам Standard & Poor's, Fitch Ratings и Moody`s Investors Service с 1 января 2023 года, сообщается в пресс-релизе биржи.

Рекомендация дана с учетом того, что кредитные рейтинги, присвоенные российским эмитентам международными рейтинговыми агентствами, в настоящее время отозваны и потеряли актуальность,

"Мосбиржа" также рассчитывает облигационные индексы, в которых для оценки кредитного качества корпоративных и муниципальных облигаций используются кредитные рейтинги, присвоенные аккредитованными российскими рейтинговыми агентствами.

Биржа рекомендует всем пользователям индексов по международной шкале перейти на использование индексов по национальной шкале, осуществив необходимые мероприятия до 1 января 2023 года.

В настоящее время "Мосбиржа" рассчитывает 137 индексов государственных, корпоративных и муниципальных облигаций, из которых в 61 индексе для оценки кредитного качества корпоративных и муниципальных облигаций используются кредитные рейтинги, присвоенные аккредитованными российскими рейтинговыми агентствами, а в 50 индексах используются рейтинги, присвоенные международными рейтинговыми агентствами.

Сегментация корпоративных и муниципальных облигаций осуществляется раздельно по рейтинговым шкалам российских рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств.