Владелец Burger King резко увеличил чистую прибыль в III квартале

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Компания Restaurant Brands International (RBI), владеющая ресторанами быстрого обслуживания Burger King и Popeyеs Louisiana Kitchen, а также сетью кофеен Tim Hortons, в третьем квартале 2022 года увеличила чистую прибыль и выручку, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $360 млн, или $1,17 в расчете на акцию, по сравнению с $221 млн, или $0,70 на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль компании составила 96 центов на акцию.

Выручка повысилась до $1,726 млрд с $1,495 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 80 центов на акцию при выручке в $1,666 млрд.

Продажи группы в целом подскочили на 14% при ожидавшемся росте на 8,3%. Продажи Burger King в минувшем квартале увеличились на 14,5%, Tim Hortons - на 13,4%, Popeyеs Louisiana Kitchen - на 12,3%.

Компания в марте приостановила поддержку сети ресторанов Burger King в РФ, работающих по мастер-франшизе, на уровне операций, маркетинга и цепочки поставок, а также сообщила, что не будет утверждать решения об инвестициях и расширении в РФ.

Отчетность включает результаты ресторанов, работающих по франшизе в России, однако компания не ожидает получения какой-либо прибыли от них в 2022 году. В третьем квартале негативный эффект российских операций на скорректированную EBITDA составил $12 млн.

Котировки акций RBI растут на 4% в ходе предварительных торгов в четверг. Капитализация компании с начала текущего года снизилась на 4,2%, до $21,8 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период потерял около 21%.

Restaurant Brands International является одной из крупнейших по величине сети ресторанов быстрого питания в мире. Она была образована в 2014 году в результате слияния американской Burger King и канадской сети кофеен Tim Hortons, а в 2017 году компания приобрела американскую сеть ресторанов Popeyes Louisiana Kitchen, специализирующуюся на блюдах из курицы. В декабре 2021 года в состав группы вошла сеть Firehouse Subs, продающая сэндвичи. В мире работает почти 30 тыс. ресторанов этих сетей.