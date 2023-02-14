Владелец Burger King в IV кв. увеличил чистую прибыль на 28% и объявил о смене CEO

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Компания Restaurant Brands International (RBI), владеющая ресторанами быстрого обслуживания Burger King и Popeyеs Louisiana Kitchen, а также сетью кофеен Tim Hortons, в четвертом квартале увеличила чистую прибыль на 28%, при этом выручка превзошла ожидания экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $229 млн, или 74 цента в расчете на акцию, по сравнению со $179 млн, или 57 центов на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года. Скорректированный показатель опустился до 72 центов с 74 центов на акцию.

Выручка выросла на 9,3% и достигла $1,689 млрд против $1,546 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 74 цента на акцию при выручке в $1,67 млрд.

Сопоставимые продажи группы в целом повысились в минувшем квартале на 9,4%. В том числе продажи Burger King увеличились на 8,4% (при прогнозе в 9%), Tim Hortons - на 9,4% (ожидалось 6,6%), Popeyеs Louisiana Kitchen - на 3,8% (предполагалось 2,7%).

RBI также объявила о том, что с 1 марта главным исполнительным директором компании станет Джошуа Кобза. Он сменит Хосе Силу, который занимал этот пост с января 2019 года.

RBI в марте приостановила поддержку сети ресторанов Burger King в России, работающих по мастер-франшизе, на уровне операций, маркетинга и цепочки поставок, а также сообщила, что не будет утверждать решения об инвестициях и расширении в РФ.

Отчетность включает результаты ресторанов, работающих по франшизе в России, однако компания не получила какой-либо прибыли от них в 2022 году. В четвертом квартале негативный эффект российских операций на скорректированную EBITDA составил $11 млн, в 2022 году - $46 млн.

С первого квартала 2023 года компания перестанет включать данные по РФ в свои финансовые показатели, отмечается в сообщении.

Котировки акций RBI снижаются на 2,9% в ходе предварительных торгов во вторник на Нью-Йоркской фондовой бирже. Капитализация компании за последние три месяца выросла на 14,6% (до $20,7 млрд), тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 4,6%.

Restaurant Brands International является одной из крупнейших по величине сетью ресторанов быстрого питания в мире. Она была образована в 2014 году в результате слияния американской Burger King и канадской сети кофеен Tim Hortons, а в 2017 году компания приобрела американскую сеть ресторанов Popeyes Louisiana Kitchen, специализирующуюся на блюдах из курицы. В декабре 2021 года в состав группы вошла сеть Firehouse Subs, продающая сэндвичи. В мире работает почти 30 тыс. ресторанов этих сетей.