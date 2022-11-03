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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

Инвесторы "Северстали" согласились на выплаты по долларовым евробондам-2024 в рублях

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - "Северсталь" получила согласие держателей выпуска долларовых еврооблигаций с погашением в 2024 году на осуществление выплат по ним в рублях, следует из ее сообщения.

Собрание держателей еврооблигаций прошло 3 ноября, вынесенные на него предложения были одобрены, говорится в сообщении компании.

Поскольку внеочередное решение было принято и вступило в силу, купоны, которые компания должна была выплатить по этому выпуску в марте и сентябре, будут выплачены в соответствии с измененным порядком платежей в рабочий день, следующий за датой принятия решения, то есть 7 ноября, отмечает "Северсталь".

Дата закрытия реестра для держателей еврооблигаций – 4 ноября. Держатели еврооблигаций, владеющие ими на эту дату через Национальный расчетный депозитарий (НРД) или других российских кастодианов, получат через них платежи в рублях.

Держатели еврооблигаций, владеющие ими через иностранных номинальных держателей и желающие получать прямые платежи от компании в рублях, должны связаться с "Северсталью" для получения формы заявления на прямой платеж и предоставить в течение 30 календарных дней подписанное заявление, одновременно или вслед за которым должны быть предоставлены подтверждающие документы.

"Северсталь" с начала июня находится под блокирующими санкциями США, но с проблемами в обслуживании своих евробондов компания столкнулась еще до попадания в SDN List, весной, после включения ее основного владельца Алексея Мордашова в санкционный список ЕС.

Ранее компания получила согласие держателей на досрочное погашение долларовых евробондов-22. Выпуск был погашен в конце августа, выплаты инвесторам также производились в рублях.

Северсталь
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