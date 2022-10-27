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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Путин предупредил о риске восполнения стратегических запасов нефти в США по более высокой цене

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - США могут столкнуться с необходимостью восполнения своих стратегических запасов нефти по более высокой цене, чем сейчас, считает президент России Владимир Путин.

"Из запасов [Соединенные] Штаты выделяют нефть, из стратегических. Ну хорошо, но их же надо будет потом пополнять. Эксперты рынка это понимают! Сегодня взяли, забрали стратегический запас, но завтра же будут закупать. Мы слышим: "Будем закупать тогда, когда цены упадут". Но они не падают! И чего? Здрасьте, приехали! Придется покупать по высоким ценам. Опять цены пошли вверх. Ну мы то (Россия - ИФ) здесь при чем? Это системные ошибки в сфере энергетики, тех, кто должен об этом думать и заниматься", - заявил президент, отвечая на вопросы в рамках дискуссионного клуба "Валдай".

В течение 2022 года Соединенные Штаты приняли решение о высвобождении из собственных стратегических запасов нефти (SPR) 210 млн б/с: около 30 млн барр. в рамках первого скоординированного выпуска странами-участницами Международного энергетического агентства (МЭА), 60 млн б/с - в рамках второго, еще 120 млн б/с - независимо.

По последним данным, коммерческие запасы нефти в США составляют 439,94 млн баррелей.

Президент США Джо Байден на прошлой неделе заявил, что Соединенные Штаты будут восполнять стратегические запасы нефти, "когда цены на нее будут в районе $70 за баррель". При этом в настоящее время Минэнерго США реализует последнюю нефть из запланированного выпуска SPR по цене $89,91 за баррель малосернистой марки и $83,86 - высокосернистой.

Владимир Путин США
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