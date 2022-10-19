США высвободят из резервов еще 15 млн баррелей нефти в декабре

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в среду объявил о решении высвободить в декабре еще 15 млн баррелей нефти из стратегического запаса страны (SPR) и предупредил, что в дальнейшем может продолжить подобные шаги для снижения цен на энергоносители.

"Министерство энергетики высвободит еще 15 млн баррелей из стратегического нефтяного запаса, увеличив таким образом ранее заявленный объем в декабре", - сказал он, выступая в Белом доме.

Байден добавил, что "в ближайшие месяцы такой шаг можно будет повторить, если в этом будет необходимость".

Решение Белого дома последовало вскоре после объявления ОПЕК+ о сокращении квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.

Associated Press cо ссылкой на заявление саудовского МИД сообщало, что американская сторона призывала Саудовскую Аравию отложить реализацию решения ОПЕК+ о сокращении квот на нефтедобычу. Агентство отмечало, что отсрочка даже на месяц могла уменьшить риск роста цен на горючее в США. Это стало бы хорошим аргументом Байдена в преддверии промежуточных выборов в конгресс в ноябре, в ходе которых Демократическая партия попытается сохранить большинство.

Ранее в среду министерство энергетики США уже выставило на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов. Данные объемы стали последним выпуском SPR в рамках озвученного в марте плана по реализации 180 млн баррелей для борьбы с высокими ценами на топливо и нивелирования эффекта от перебоев в поставках.