Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

США высвободят из резервов еще 15 млн баррелей нефти в декабре

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в среду объявил о решении высвободить в декабре еще 15 млн баррелей нефти из стратегического запаса страны (SPR) и предупредил, что в дальнейшем может продолжить подобные шаги для снижения цен на энергоносители.

"Министерство энергетики высвободит еще 15 млн баррелей из стратегического нефтяного запаса, увеличив таким образом ранее заявленный объем в декабре", - сказал он, выступая в Белом доме.

Байден добавил, что "в ближайшие месяцы такой шаг можно будет повторить, если в этом будет необходимость".

Решение Белого дома последовало вскоре после объявления ОПЕК+ о сокращении квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.

Associated Press cо ссылкой на заявление саудовского МИД сообщало, что американская сторона призывала Саудовскую Аравию отложить реализацию решения ОПЕК+ о сокращении квот на нефтедобычу. Агентство отмечало, что отсрочка даже на месяц могла уменьшить риск роста цен на горючее в США. Это стало бы хорошим аргументом Байдена в преддверии промежуточных выборов в конгресс в ноябре, в ходе которых Демократическая партия попытается сохранить большинство.

Ранее в среду министерство энергетики США уже выставило на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов. Данные объемы стали последним выпуском SPR в рамках озвученного в марте плана по реализации 180 млн баррелей для борьбы с высокими ценами на топливо и нивелирования эффекта от перебоев в поставках.

США нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вслед за главой Минфина в отставку ушла глава МВД Великобритании

Вслед за главой Минфина в отставку ушла глава МВД Великобритании

В Запорожской области отменят культмассовые мероприятия и усилят меры безопасности

Запасы нефти в США снизились на 1,72 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США снизились на 1,72 млн баррелей за неделю

Падение числа новостроек в США в сентябре превысило прогноз

Падение числа новостроек в США в сентябре превысило прогноз

Ставки фрахта СПГ-танкеров обновили рекорд, достигнув $450 тыс. в сутки

Эрдоган счел, что Турция может стать хабом по снабжению Европы российским газом

Эрдоган счел, что Турция может стать хабом по снабжению Европы российским газом

Цены на удобрения падают из-за низкого спроса в США и Бразилии

Цены на удобрения падают из-за низкого спроса в США и Бразилии

Аналитики допустили крупнейшее усиление военного потенциала Японии после 40-х годов

Аналитики допустили крупнейшее усиление военного потенциала Японии после 40-х годов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });