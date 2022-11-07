Финдиректор ВТБ Дмитрий Пьянов назначен зампредом правления банка

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Финдиректор ВТБ Дмитрий Пьянов назначен заместителем президента - председателя правления банка, сообщила пресс-служба ВТБ. Такое решение в конце сентября принял наблюдательный совет, позднее кандидатура была согласована с Банком России.

До этого Пьянов был членом правления ВТБ и возглавлял финансовый департамент банка. На новой должности он продолжит руководить финансовым департаментом, включая такие направления, как казначейство, бизнес-планирование, работу с акционерами и инвесторами, управление расходами и эффективностью, а также курировать работу департамента учета и отчетности.

"Назначение Дмитрия Пьянова обеспечит четкую координацию работы финансового блока группы ВТБ и будет способствовать дальнейшему повышению эффективности бизнеса, - говорится в сообщении банка.

Пьянов родился 7 декабря 1977 года. Он окончил Омский государственный университет. В 2010 году он пришел в группу ВТБ на должность старшего вице-президента финансового департамента. До прихода в ВТБ работал на руководящих позициях в крупных кредитных учреждениях.