Аналитики отметили замедление добычи сланцевой нефти в США

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Темпы наращивания добычи нефти американскими сланцевыми компаниями замедляются, несмотря на длительный период высоких прибылей, пишет The Wall Street Journal.

По словам руководителей компаний и аналитиков, ранее ожидалось, что 2022 год станет знаменательным для США в плане добычи. Однако эти прогнозы не оправдались из-за вызванного инфляцией роста расходов, проблем в цепочках поставок и неутешительных показателей работы скважин у ряда компаний. В результате добыча нефти в стране осталась практически на прежнем уровне.

В третьем квартале нефть стоила в среднем около $100 за баррель, и обычно такие цены способствовали увеличению сланцевой добычи. Однако на этот раз многие компании, включая ConocoPhillips, Pioneer Natural Resources Co. и Devon Energy, сосредоточены на получении прибыли, а не на новом бурении. Они заявляют о том, что существуют ограничения для роста, отмечается в статье.

ConocoPhillips в июле-сентябре получила прибыль в размере $4,5 млрд, что почти вдвое больше показателя за аналогичный период прошлого года. Прибыль Pioneer составила около $2 млрд, Chevron Corp. - $11,2 млрд, что стало вторым по величине показателем в истории компании. ExxonMobil завершила прошедший квартал с рекордной прибылью почти в $20 млрд.

Но, сообщая о высоких прибылях, некоторые компании одновременно ухудшили прогнозы по добыче нефти.

Так, Pioneer заявила, что ее скважины в Пермском бассейне - наиболее активно разрабатываемом нефтяном месторождении США - в этом году дали меньше нефти, чем ожидалось. Компания намерена пересмотреть свои активы для того, чтобы получать более высокую прибыль, начиная с 2023 года.

ConocoPhillips ранее прогнозировала повышение добычи нефти в этом году на 900 тысяч баррелей в сутки. Однако недавно представители компании сказали, что показатель будет ниже, чем первоначально ожидалось, из-за перебоев в цепочках поставок и нехватки рабочей силы. Быстро растущие затраты ограничивают темпы роста производства в отрасли, сказал главный исполнительный директор ConocoPhillips Райан Лэнс.

Даже крупнейшие нефтяные компании США Chevron и Exxon не достигли своих целей по сланцевой добыче. Exxon недавно заявила, что ее добыча нефти и газа в Пермском бассейне вырастет примерно на 20% по сравнению с прошлым годом, в то время как первоначально планировалось 25%. Chevron в 2022 году прогнозирует добычу в Пермском бассейне у нижней границы объявленного ранее диапазона - в районе 700 тыс. б/с.

Американский сланцевый бум сходит на нет, а мировые рынки нуждаются в том, чтобы производители добывали больше нефти на фоне восстанавливающегося спроса. Администрация президента США Джо Байдена призвала нефтепроизводителей ускорить вялые темпы добычи, что способствовало бы снижению стоимости топлива, и инвестировать прибыль в рост вместо наращивания дивидендных выплат акционерам и увеличения объема выкупа акций.

Высокие прогнозы федерального правительства и других организаций относительно устойчивого роста производства нефти в США в 2022 году оказываются чрезмерно оптимистичными, и возникают сомнения относительно того, какой объем нефти сланцевые компании смогут добыть в следующем году.

По данным Управления энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США, в континентальной части страны добыча в августе увеличилась всего на 3% с начала года - до 9,77 млн б/с.

Прогнозы будущей добычи могут быть понижены еще больше. Многие компании в своих планах наращивания добычи полагались на скважины, которые они пробурили ранее, но не использовали. Но, по данным EIA, компании уже задействовали основную часть лучших из незавершенных скважин.

Еще одна ключевая проблема для сланцевых компаний заключается в том, что по мере увеличения добычи в Пермском бассейне производительность скважин здесь предсказуемо ухудшается, отмечает президент аналитической компании FLOW Partners LLC Том Лоури. "У нас есть примерно 10 лет высококачественных запасов в Пермском бассейне, и меньше, если мы будем расти быстрее", - полагает он. Это будет означать, что крупные производители не смогут наращивать добычу, добавил эксперт.

На волне активизации бурения в регионе многие компании в первую очередь запускали в строй места с наилучшими запасами. Теперь у них остались худшие места для бурения, которые, вероятно, будут давать меньше нефти, а их ввод в эксплуатацию будет обходиться дороже.

Pioneer заявила, что разочарована результатами своих пермских скважин в этом году и пересматривает стратегию бурения. "Производительность конечно уже не та, что была три года назад", - заявил главный операционный директор компании Ричард Дили.

Замедление роста производства в сочетании с повышением производственных затрат, которое, как ожидается, продолжится и в следующем году, означает, что компании вряд ли увеличат производство в 2023 году, полагает старший управляющий директор инвестиционной компании Evercore Inc. Джеймс Уэст.