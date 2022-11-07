ЦБ РФ разместил на аукционах годового и месячного репо почти 1,5 трлн руб.

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в понедельник на аукционах годового и месячного репо разместил в банках суммарно 1,492 трлн рублей (100 млрд рублей и 1,392 трлн рублей соответственно).

На аукционе годового репо был выбран весь предложенный лимит в 100 млрд рублей. На аукционе месячного репо (первая часть сделки осуществляется в среду, 9 ноября, вторая - 7 декабря) лимит был повышен со 100 млрд рублей до 1,5 трлн рублей впервые с 22 марта 2021 года.

Рост предложения ликвидности со стороны регулятора произошел на фоне активного размещения Минфином ОФЗ: за три аукционных дня (19 и 26 октября, 2 ноября) финансовое ведомство привлекло 394,53 млрд рублей, перевыполнив квартальный план размещений гособлигаций более чем в 2,6 раза.

Графиком аукционов ОФЗ до конца года запланировано еще 7 аукционных дней. При этом Минфин РФ до конца 2022 года сможет направить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита бюджета 1 трлн рублей, которые пойдут, в том числе на исполнение в полном объеме социальных обязательств перед гражданами, а также на замещение госзаимствований, погашение государственного долга и предоставление бюджетных кредитов регионам.

Ситуация на рынке сейчас в какой-то степени напоминает ситуацию конца 2020 года. Тогда также ЦБ повысил лимит для аукционов месячного репо до 1,5 трлн рублей и сохранял его до конца марта 2021 года. Одновременно Минфин на фоне высокого дефицита бюджета из-за COVID-19 резко с сентября увеличил объем размещения ОФЗ на аукционах, пользуясь высоким спросом со стороны крупнейших российских банков. Тогда в октябре-ноябре были размещены бумаги на 2,3 трлн рублей, за весь 2020 год - на 5,3 трлн рублей.

В октябре 2020 года зампред ЦБ Алексей Заботкин, комментируя ситуацию, отмечал, что деньги, которые Минфин привлекает через ОФЗ, довольно быстро возвращаются обратно в банковскую систему и экономику в форме расходов.

"Безусловно, есть некоторое несовпадение этих графиков. Традиционно государственные инвестиционные расходы в большей степени оплачиваются в последние недели года, и какие-то колебания краткосрочные в структурном профиците ликвидности в связи с этим могут происходить в ближайшие два-три месяца. Но какого-то устойчивого и долгосрочного последствия для структурного баланса ликвидности в банковском секторе от этих операций точно не будет, ровно потому, что эти деньги возвращаются в экономику", - говорил он.