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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:31

Цена Brent опустилась ниже $95 за баррель

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются утром в среду третью сессию подряд на опасениях по поводу спроса на энергоносители в Китае, крупнейшем импортере топлива в мире.

К 8:11 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,38 (0,4%), до $94,98 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $2,56 (2,6%), до $95,36 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,47 (0,53%), до $88,44 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $2,88 (3,1%), до $88,91 за баррель.

Главным негативным фактором для нефтяного рынка остается неопределенность по поводу политики "нулевой терпимости" к коронавирусу в Китае. Смягчение такого подхода может ускорить рост экономики и спроса на топливо в КНР, однако пока власти не спешат с изменениями.

"Отсутствие конкретных сроков или каких-либо деталей по поводу планов по открытию китайской экономики и отхода от очень жестких и вредящих экономике ограничений давит на нефтяные рынки", - написали аналитики Sevens Report Research.

Также рынок ждет еженедельных данных о запасах топлива в США, которые Минэнерго представит позднее в среду.

Отчет Американского института нефти (API), опубликованный 8 ноября, указал на рост запасов нефти по итогам минувшей недели на 5,6 млн баррелей. Запасы бензина, по данным API, выросли на 2,6 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 1,8 млн баррелей.

Brent WTI США API Китай
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