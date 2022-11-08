Британия и США близки к договоренности о крупных поставках американского СПГ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Близки к завершению переговоры, которые британский премьер-министр ведет о поставках в Великобританию американского сжиженного природного газа ради облегчения положения страны в продолжающийся энергетический кризис, пишет Daily Telegraph.

По сведениям газеты, о сделке может быть объявлено в течение ближайших пары недель. Как ожидается, США согласятся поставить Великобритании 10 млрд кубометров СПГ.

Британская национальная энергосистема ранее заявляла, что ее способности обеспечить страну газом будут зависеть от того, смогут ли потребители покупать его по достаточно высоким ценам, чтобы компенсировать затраты на экспорт топлива из Европы и таких стран, как Катар и Соединенные Штаты.

Издание напоминает, что ранее в 2022 году Соединенные Штаты согласились поставить Евросоюзу 15 млрд кубометров СПГ, чтобы Европа отказалась от поставок российских энергоносителей.

В сентябре Bloomberg сообщал, что группа британских чиновников ищет в США экспортеров СПГ для заключения 20-летних контрактов на поставки топлива в Великобританию в преддверии зимнего энергетического кризиса. Форин-офис 28 октября сообщил, что Британия с 1 января 2023 года прекратит импорт сжиженного природного газа из России.