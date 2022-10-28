Закачка газа в подземные хранилища США резко упала

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Закачка газа в подземные хранилища в США упала до минимума за десять недель. В стране завершился благоприятный период межсезонья, когда отрасль попыталась наверстать отставание от нормальных темпов восполнения запасов.

Активный экспорт СПГ (который пока не доходит до Европы, а ждет роста цен у ее берегов) сокращает возможности закачки газа в американские ПХГ и поставок своим потребителям в зимние месяцы.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на пятницу в объеме 42,4 млн куб. м, сообщает украинская компания. Показатель в четверг был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Этот октябрь в Европе, особенно его заключительная неделя, обещают быть необычайно теплыми - как минимум за последние несколько лет наблюдений. Средняя температура воздуха почти на 3 градуса выше, чем годом ранее. А в конце текущей недели синоптики обещают региону новую волну практически летнего тепла.

Почти все страны Европы заполнили свои хранилища либо до нормативного (80%), либо предельного уровня. Также до максимального уровня за три года выросли запасы СПГ в резервуарах приемных терминалов. Европейские терминалы СПГ, по данным Gas Infrastructure Europe, в октябре работают с производительностью около 60%. В сентябре и августе - 59%.

На этом фоне спотовая цена газа в Европе падала до минимальных значений с апреля 2021 года. Контракт с поставкой во вторник на хабе TTF в Нидерландах снижался до $272 за тысячу кубометров, контракт на пятницу вырос до $290. Фьючерс на ноябрь вырос до $1221.

Выработка ветроэнергетических установок в Европе за первые четыре дня текущей недели обеспечила 19% энергобаланса ЕС. За прошлую неделю их вклад был в среднем 18,5%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен из-за ряда санкционных проблем с обслуживанием оборудования. Кроме того, в конце сентября взорваны две нитки первого "Северного потока" и одна - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

Запасы газа в Европе

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. В конце августа средний уровень резервов в ПХГ региона достиг минимального целевого значения в 80%. После этого было заметно значительное сокращение темпов закачки.

Сейчас запасы выросли до 93,93%, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (26 октября) составил 0,09 процентного пункта. В абсолютном значении в ПХГ накоплено более 100 млрд куб. м активного газа.

Параллельно с минимальной закачкой начинается отбор газа. За среду среднее по ЕС отношение отбора к закачке составило уже 46%. 26 октября чистый отбор показали Дания, Франция, Нидерланды и Польша. Значительный объем газа отбирает и Германия, но там пока закачка немного превосходит отбор.

На данный момент превысили целевой 80-процентный уровень хранилища Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Чехии, Хорватии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии и Испании.

Безнадежно отстает Латвия. Запасы газа в Инчукалнском ПХГ самые низкие в ЕС - 57%. Это ПХГ отвечает за резервное газоснабжение сразу четырех стран: трех государств Балтии и Финляндии.

Запасы в США

Темп закачки газа в хранилища в США за очередную отчетную неделю резко упал - более чем в два раза. Закачка падает третью неделю подряд. За последнюю отчетную неделю (по данным на 21 октября) было закачано менее 1,5 млрд куб. м (минимальный показатель за последние десять недель), тогда как в предыдущие пять недель было в среднем 3,2 млрд куб. м (от 2,9 до 3,7 млрд куб. м).

Американские газовики наращивали темпы закачки в период межсезонья благодаря завершению периода работы кондиционеров и остановке на плановый ремонт (до 18 октября) завода СПГ Cove Point. Однако далее свободного газа для восполнения резервов будет все меньше - из-за роста экспорта и потребления внутри страны.

Текущий уровень запасов составляет менее 71%, что существенно уступает показателям ПХГ Европы и России - свыше 90%.

Сейчас объемы газа в ПХГ США на 9,2% превосходят минимальный уровень для тех же дат последних пяти лет, свидетельствуют данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго Соединенных Штатов. Отставание от нормы (среднего уровня за те же даты последних пяти лет) составляет 5,5%.

Аналитики Rystad Energy отдельно выражают беспокойство ситуацией в восточном регионе США, включая Пенсильванию, Западную Вирджинию и Огайо. Лето было исключительно теплым, и закачка была меньше, чем в предыдущие годы. Региону придется увеличить импорт дорогого СПГ для баланса рынка.