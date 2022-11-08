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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:18

Минтруд ожидает, что рост зарплат в РФ в 2023 году превысит инфляцию

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минтруд ожидает, что в будущем году рост зарплат россиян превысит планируемую инфляцию, сообщил министр труда и социального развития Антон Котяков.

"Что касается ситуации с оплатой труда, то по итогам года ожидается повышение заработной платы по экономике. Действительно, исходя из социально-экономического прогноза, мы планируем, что рост зарплат превысит планируемую инфляцию", - сказал Котяков на совещании в режиме ВКС о поддержке доходов семей с детьми.

По его словам, важный аспект повышения трудовых доходов - это темп роста минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Котяков напомнил, что в 2020 году "величина МРОТ стала конституционной гарантией". "В Основном законе нашей страны зафиксировано, что он не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного гражданина. И в 2021 году мы впервые обеспечили рост этой величины, но выше, чем прожиточный минимум", - сказал министр.

"Для роста доходов работающих граждан необходимо последовательно увеличивать эту разницу - между МРОТ и прожиточным минимумом. Мы считаем, что целевой ориентир - более 30%. В федеральном бюджете на ближайшую трехлетку темп роста МРОТ установлен выше роста прожиточного минимума. И по итогам трехлетнего периода мы ожидаем, что разница достигнет 10%. Этого, конечно, недостаточно, и планируем продолжить эту работу для последовательного достижения этого ориентира", - сказал Котяков.

Минтруд РФ Антон Котяков
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