Минтруд ждет, что МРОТ превысит прожиточный минимум на 10% в ближайшие три года

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минимальный размер оплаты труда в России в ближайшие три года должен превысить размер прожиточного минимума на 10%, заявил во вторник глава Минтруда РФ Антон Котяков.

"В федеральном бюджете на ближайшую трехлетку темп роста МРОТа установлен выше роста прожиточного минимума, и по итогам трехлетнего периода мы ожидаем, что разница достигнет величины в 10%", - сказал Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме ВКС о поддержке доходов семей с детьми.

Министр отметил, что "этого, конечно, недостаточно", и пообещал продолжить работу в этом направлении.

"Для роста доходов работающих граждан необходимо последовательно увеличивать эту разницу, именно разницу между минимальным размером оплаты труда и прожиточным минимумом. Мы считаем, что целевой ориентир на уровне более 30%", - добавил Котяков.