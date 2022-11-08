Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:18

Минтруд ждет, что МРОТ превысит прожиточный минимум на 10% в ближайшие три года

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минимальный размер оплаты труда в России в ближайшие три года должен превысить размер прожиточного минимума на 10%, заявил во вторник глава Минтруда РФ Антон Котяков.

"В федеральном бюджете на ближайшую трехлетку темп роста МРОТа установлен выше роста прожиточного минимума, и по итогам трехлетнего периода мы ожидаем, что разница достигнет величины в 10%", - сказал Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме ВКС о поддержке доходов семей с детьми.

Министр отметил, что "этого, конечно, недостаточно", и пообещал продолжить работу в этом направлении.

"Для роста доходов работающих граждан необходимо последовательно увеличивать эту разницу, именно разницу между минимальным размером оплаты труда и прожиточным минимумом. Мы считаем, что целевой ориентир на уровне более 30%", - добавил Котяков.

Минтруд РФ Антон Котяков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль во вторник почти не изменился к доллару и евро в ожидании новых драйверов

Рубль во вторник почти не изменился к доллару и евро в ожидании новых драйверов

Бывший CEO Puma Бьорн Гульден возглавит adidas

Бывший CEO Puma Бьорн Гульден возглавит adidas

Страховщики фиксируют снижение вдвое числа автоугонов вопреки прогнозам

Котировки LG Display взлетели на 7,8% после презентации эластичного LED-экрана

Котировки LG Display взлетели на 7,8% после презентации эластичного LED-экрана

Глава ЦБ предупредила о валютизации экономики в случае искусственного ослабления рубля

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям "Детского мира" из-за их падения на 24%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });