Индексы МосБиржи и РТС снизились в пределах 0,8% на открытии торгов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в среду открылись снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и нефти, подешевевшей из-за опасений по поводу спроса в Китае; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,5-0,8% во главе с бумагами металлургов.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0, 5%, до 2196,77 пункта, индекс РТС опустился на 0,8% до 1133,83 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,3%.

Доллар подорожал на 5 копеек до 61,05 рубля.

Подешевели акции "ММК" (-2,3%), "НЛМК" (-1,5%), "Яндекса" (-1,5%), "Аэрофлота" (-1,2%), АФК "Система" (-1,2%), ВТБ (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Северстали" (-0,7%), расписки TCS Group (-0,7%), бумаги "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), "РусГидро" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Магнита" (-0,5%), "Норникеля" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,4% "префы"), "Интер РАО" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), UC Rusal (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1,6%), Polymetal (+1,6%), расписки OZON (+0,3%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", несмотря на то, что на российском рынке акций растущий импульс приостановился, рынок остается в растущей формации, и вероятность достижения индексом МосБиржи уровня 2300 пунктов остается высокой.

Американский рынок по-прежнему находится в "медвежьем" тренде, несмотря на динамику последних дней, так как признаков послабления монетарной политики ФРС пока не видно. Участники рынка с нетерпением ждут результатов выборов в Конгресс, подсчет продолжается, на данный момент ясности нет. Если республиканцы упрочат свои позиции, это может послужить негативом для доллара и соответственно позитивом для сырьевых активов.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду нельзя назвать позитивным. В Азии рынки под давлением негативных прогнозов компаний и продолжающегося роста заболеваний COVID-19 в Китае. Результаты промежуточных выборов в США пока остаются неясными, но одновременно скандальными. Нефть дешевеет на росте запасов в США. В сфере геополитики идея переговорных процессов пока не воспринимается. Соответственно, большинство факторов предлагают сценарий консолидации или повторного тестирования поддержки индексом МосБиржи на уровне 100-дневной средней (район 2180 пунктов).

В США индексы рынка акций накануне выросли на 0,5-1% в ожидании итогов промежуточных выборов в Конгресс и данных об октябрьской инфляции в США, также инвесторы оценивали большой объем корпоративных новостей.

По оценкам экспертов, победа Республиканской партии может привести к краткосрочному ралли на Уолл-стрит.

Новые данные об инфляции, которые могут повлиять на решение Федрезерва относительно ставок, будут опубликованы в четверг. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что темпы роста потребительских цен замедлились в октябре до 8% с сентябрьских 8,2%.

В среду в Азии отмечается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, южнокорейский Kospi вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite потерял 0,5%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Инвесторы оценивают статистические данные из КНР и ждут итогов промежуточных выборов в Конгресс США. Давление на рынки оказывает ухудшение ситуации с коронавирусом в Китае, усиливающее опасения по поводу потенциальных новых локдаунов в стране, пишет Trading Economics.

Темпы инфляции в Китае в октябре замедлились до минимального уровня с мая текущего года. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,1% в годовом выражении после подъема на 2,8% в сентябре, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Аналитики в среднем ожидали замедления темпов роста до 2,4%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке в среду цены пытаются стабилизироваться после снижения на опасениях по поводу спроса на энергоносители в Китае, крупнейшем импортере топлива в мире; цена Brent находится на $2,5 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на "Мосбирже" во вторник.

К 10:01 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на 0,04%, до $95,4 за баррель (-2,6% во вторник), декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,1%, до $88,84 за баррель ( -3,1% во вторник).

Главным негативным фактором для нефтяного рынка остается неопределенность по поводу политики "нулевой терпимости" к коронавирусу в Китае. Смягчение такого подхода может ускорить рост экономики и спроса на топливо в КНР, однако пока власти не спешат с изменениями.

Отчет Американского института нефти (API) указал на рост запасов нефти по итогам минувшей недели на 5,6 млн баррелей. Запасы бензина, по данным API, выросли на 2,6 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 1,8 млн баррелей. Минэнерго США представит свои данные о запасах позднее в среду.

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2022 год со $102,09 до $102,13 за баррель., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Минэнерго также повысило оценку стоимости Brent на 2023 год с $94,58 до $95,33 за баррель.