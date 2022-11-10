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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:20

РФ к 9 ноября увеличила сбор зерна до 152,2 млн тонн

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - РФ к 9 ноября собрала 152,2 млн тонн зерна (в бункерном весе), что на 30 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщается в материалах Минсельхоза.

Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 45,3 млн га (с 44,7 млн га в 2021 году), урожайность составила 33,6 ц/га (27,3 ц/га).

В том числе пшеницы собрано 105 млн тонн (78 млн тонн) при урожайности 35,9 ц/га (28,1 ц/га). Ее посевы убраны с 29,2 млн га (27,8 млн га). Ячменя намолочено 24,4 млн тонн (18,7 млн тонн) при урожайности 30,9 ц/га (23,8 ц/га). Площадь его уборки, как и в прошлом году, составила 7,9 млн га.

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Кукуруза обмолочена с 1,3 млн га (2,4 млн га), собрано 7,7 млн тонн (12,7 млн тонн) при урожайности 57,7 ц/га (53,8 ц/га). Рис убран со 152 тыс. га (174,4 тыс. га), намолочено 869,2 тыс. тонн (1,1 млн тонн), урожайность составила 57,2 ц/га (64,7 ц/га).

Сахарная свекла выкопана с 814,8 тыс. га (950 тыс. га), накопано 37,8 млн тонн (38,1 млн тонн) при урожайности 464,1 ц/га (401,4 ц/га). Лен-долгунец вытереблен с 33,9 тыс. га (36,4 тыс. га).

Подсолнечник обмолочен с 6,3 млн га (9,3 млн га), собрано 11,5 млн тонн (15 млн тонн) при урожайности 18,2 ц/га (16 ц/га). Рапс убран с 2,2 млн га (1,6 млн га), намолочено 4,6 млн тонн (3 млн тонн), урожайность составила 20,9 ц/га (18,2 ц/га). Соя обмолочена с 2,9 млн га (на уровне в 2021 года), собрано 5,4 млн тонн (4,8 млн тонн) при урожайности 18,8 ц/га (16,5 ц/га).

Сельхозпредприятия и фермеры убрали картофель с 271,5 тыс. га (268,9 тыс. га), накопали 6,9 млн тонн (6,5 млн тонн) при урожайности 253,4 ц/га (240,7 ц/га). Овощи убраны со 165,4 тыс. га (167,5 тыс. га), собрано 4,6 млн тонн (4,7 млн тонн), урожайность составила 276,1 ц/га (283,2 ц/га).

Сев озимых культур проведен на 17,5 млн га против 18,1 млн га на аналогичную дату прошлого года.

Минсельхоз РФ
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