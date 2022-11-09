В США вновь оставили неизменными прогнозы производства и экспорта российской пшеницы

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Минсельхоз США в ноябрьском отчете, как и в октябрьском, сохранил прогнозы производства и экспорта российской пшеницы.

Оценка урожая пшеницы в РФ в 2022 году осталась на уровне 91 млн тонн. Предыдущее изменение было в сентябре, когда прогноз был повышен на 3 млн тонн (до 91 млн тонн).

Оценка экспорта пшеницы из РФ в 2022-2023 сельхозгоду также не изменилась и составляет 42 млн тонн. Сохранилась она и для ближайшего конкурента - ЕС (35 млн тонн).

Кроме того, остался неизменным прогноз урожая фуражного зерна в РФ в этом году - на уровне 42 млн тонн. Оценка экспорта этого вида зерна снизилась до 9,65 млн тонн с 10,15 млн тонн месяцем ранее.

Минсельхоз США также сохранил на прежнем уровне прогнозы по сбору российской кукурузы (15 млн тонн) и ее экспорту (4 млн тонн).

В прогнозах по РФ Минсельхоз США не учитывает показатели Крыма.

Мировой сбор пшеницы в этом году ведомство оценило в 782,68 млн тонн, что почти на 1 млн тонн больше, чем месяцем ранее (781,7 млн тонн), фуражного зерна - в 1 млрд 459,54 млн тонн (1 млрд 459,8 млн тонн в октябре), кукурузы - в 1 млрд 168,39 млн тонн (1 млрд 168,74 млн тонн в октябре).