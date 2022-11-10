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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:20

Санкции против ВТБ замедлили темпы развития партнерства в рамках открытой экосистемы

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Санкции против ВТБ мешают банку выстраивать открытую партнерскую модель экосистемы, но банк пока не планирует менять стратегию развития, заявил глава банка Андрей Костин в ходе форума "Финополис-2022".

ВТБ в отличие от Сбербанка последние несколько лет строил открытую экосистему в партнерстве с другими компаниями - лидерами в своих сферах. Основными партнерами группы являлись "Магнит", "Яндекс" и "ПИК".

"Мы всегда делали упор все-таки на банковскую деятельность, никогда не ставили задач стать цифровой компанией. Правильно ли это или неправильно, я не знаю, наверное, время покажет. Наша партнерская модель в общем была доведена до определенного уровня, мы создали систему открытых протоколов обмена - API, к которым наши партнеры могут подключаться, когда захотят", -сказал Костин.

"Конечно, бремя этого нехорошего слова из трех букв, которое называется SDN (Specially designated nationals list, санкционый список Минфина США), в определенной степени мешает этому партнерству, потому что многие компании и потенциальные партнеры относятся очень осторожно к SDNовским банкам. Но я не хочу прогнозировать ситуацию, когда вся страна будет в SDN, и тогда проблема сама эта уйдет. Я считаю, что постепенно мы будем выстраивать определенные отношения на базе именно партнерских отношений", - заявил глава ВТБ.

ВТБ после начала военной операции на территории Украины попал в санкционные списки США, Великобритании и ЕС, что стало серьезным ударом по его бизнесу.

"Пока у нас стратегия не менялись. Темпы развития партнерства, конечно, замедлились", - признал Костин, отметив, что в определенной степени они заморожены.

"Как дальше будет развиваться (ситуация), будем смотреть. Если мы поймем, что наша модель неправильная и нужно развивать модель собственной экосистемы, наверное, поменяем, но я все-таки надеюсь, что мы ее сохраним, и компании будут взаимодействовать. Потихоньку собственно это и происходит. Другие наши партнеры понимают, особенно российские, что санкции - не санкции, а работать с крупнейшими банками, которые стали SDN, все равно придется, потому что других партнеров у них не будет", - заявил Костин.

ВТБ Андрей Костин
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