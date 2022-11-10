Госдума приняла закон об особенностях исполнения бюджета РФ в 2022 году

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в Бюджетный кодекс, которые прописывают ряд особенностей исполнения бюджета РФ в 2022 г. и начиная с 2023 года. Согласно документу, меняется определение базовых нефтегазовых доходов, правительство наделяется правом проводить внутренние заимствования в 2023 г. в сумме до 1 трлн руб. сверх объемов, установленных программой заимствований.

Законопроект (№201622-8) в конце сентября внесло в парламент правительство РФ вместе с проектом трехлетнего федерального бюджета.

Принятый закон закрепляет в Бюджетном кодексе новый порядок определения базовых нефтегазовых доходов. Предлагается зафиксировать объем базовых нефтегазовых доходов в 2023-2025 гг. в абсолютном выражении на уровне 8 трлн руб. с дальнейшей ежегодной индексацией на 4% начиная с 2026 г. "Такой размер базовых нефтегазовых доходов в целом соответствует умеренно-консервативным оценкам внешних условий при стабильном обменном курсе рубля в диапазоне 65-75 рублей за доллар", - говорится в пояснительных материалах.

В отзыве думского комитета по бюджету говорится, что новая концепция определения величины базовых нефтегазовых доходов будет способствовать повышению стабильности бюджетных расходов вне зависимости от конъюнктуры нефтегазовых рынков.

Закон исключает отражение в сводной бюджетной росписи операций по управлению средствами ФНБ. "Размещение средств ФНБ осуществляется в целях обеспечения сохранности средств ФНБ и стабильного уровня доходов от их размещения в долгосрочной перспективе и не является исполнением расходных обязательств РФ", - пояснили раньше авторы законопроекта.

В проекте трехлетнего бюджета в 2023-2024 гг. размер дефицита федерального бюджета планируется на уровне 2% и 1,4% соответственно, для чего в рамках переходного периода предельный размер расходов федерального бюджета предполагается увеличить на 2,9 трлн руб. и 1,6 трлн руб. соответственно. "Источником покрытия дополнительных расходов будут преимущественно средства ФНБ", - говорится в пояснительных материалах.

В этой связи предлагается приостановить в 2023-2024 гг. действие нормы Бюджетного кодекса, согласно которой возможно использование средств ФНБ на покрытие дефицита в пределах размера недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета (1% ВВП). Одновременно предлагается установить предельный объем средств ФНБ, используемый на покрытие дефицита федерального бюджета в 2023 и 2024 гг., в размере 2,9 трлн руб. и 1,3 трлн руб. соответственно.

Для гибкости в финансировании дефицита федерального бюджета, а также сохранения средств ФНБ предлагается предоставить правительству РФ право осуществлять государственные внутренние заимствования в 2023 г. в сумме до 1 трлн руб. сверх объемов, установленных программой государственных внутренних заимствований, а также превысить показатели верхнего предела государственного внутреннего долга РФ для замещения использованных средств ФНБ.

Кроме того, закон предусматривает возможность предоставления в 2023 г. государственных кредитов, не предусмотренных утвержденной ранее программой, но в пределах общего объема бюджетных ассигнований на реализацию этой программы.

В принятом законе предлагается изменить норматив зачисления налога на прибыль от проекта "Сахалин-2" и централизовать в федеральном бюджете 75% поступлений, а 25% оставить региону, в то время как сейчас 75% идет в регион и 25% получает федеральный бюджет.

Закон утверждает новый норматив распределения налога на прибыль после ликвидации с 2023 г. института консолидированной группы налогоплательщиков (КГН).