ЦБ изучит инфляционные ожидания и инфляцию перед декабрьским решением по ставке

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Дезинфляционные и проинфляционные риски сейчас сбалансированы, дальше Банк России перед решением по ставке будет смотреть по ситуации, сообщила журналистам в кулуарах Finopolis председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ее спросили, можно ли рассматривать ее недавнее заявление как сигнал о неизменности ключевой ставки в декабре. 8 ноября она заявила, что текущий уровень ключевой ставки в 7,5% отражает баланс проинфляционных и дезинфляционных рисков.

"До декабря еще есть время, будем смотреть, какие факторы появятся или не появятся к этому времени. На настоящий момент, мы считаем, что краткосрочно дезинфляционные и проинфляционные риски сбалансированы, дальше будем смотреть по ситуации", - сказала Набиуллина.

"Мы находимся в зоне нейтральной денежно-кредитной политики. Наш прогноз траектории ключевой ставки предполагает, что в следующем году ключевая ставка будет в диапазоне 6,5-8,5%, сейчас мы ровно в середине этого коридора. Это означает, что она может остаться такой, может повыситься, может понизиться, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация", - добавила она.

По ее словам, ЦБ будет анализировать и инфляцию, и инфляционные ожидания, которые "несколько повысились по сравнению с летом".

"Есть некоторые колебания, но в целом они чуть повыше, чем летом и, к сожалению, пока не снижаются, несмотря на снижение текущей инфляции. Это очень важный фактор для принятия решений. За всеми этими показателями будем смотреть, конечно, состояние экономики, секторов отраслей, скорость адаптации, все это будет учитываться", - пояснила она.

ЦБ в обновленном среднесрочном макроэкономическом прогнозе уточнил ожидания по средней ключевой ставке на 2022 год до 10,6% с 10,5-10,8% в июле, прогноз на 2023 год в 6,5-8,5% и на 2024 год 6,0-7,0% оставлен без изменений. До конца 2022 года ЦБ прогнозирует среднюю ставку в диапазоне 7,4-7,6%, тогда как в июле ожидал ее на уровне 7,4-8,0%.

Совет директоров Банка России на заседании в октябре принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке запланировано на 16 декабря.