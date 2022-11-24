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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

ЦБ отметил снижение инфляционных ожиданий россиян в ноябре

Инфляционные ожидания предприятий при этом продолжили расти

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения в ноябре 2022 года снизились, оставаясь повышенными в диапазоне значений апреля-октября этого года, говорится в комментарии Банка России.

Краткосрочные ценовые ожидания предприятий в ноябре продолжили повышаться, отмечает ЦБ.

По оценкам ЦБ, на краткосрочном горизонте проинфляционные и дезинфляционные риски сбалансированы, на среднесрочном - по-прежнему преобладают проинфляционные риски, которые несколько выросли с середины сентября.

Годовая инфляция в России, по прогнозу ЦБ, по итогам 2022 года составит 12-13%. Она снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году, напомнил регулятор.

Банк России
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