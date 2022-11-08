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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:54

Набиуллина считает ставку в 7,5% адекватной для баланса рисков для инфляции

В среднесрочной перспективе, в том числе, из-за эффектов, связанных с частичной мобилизацией, проинфляционные риски преобладают, добавила глава ЦБ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Текущий уровень ключевой ставки в 7,5% отражает баланс проинфляционных и дезинфляционных рисков, полагает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она заявила об этом, выступая перед профильными комитетами Госдумы.

Рост геополитической напряженности в последние полтора месяца повысил тревожность в обществе, отметила она, и это не могло не сказаться на финансовом поведении людей. До последнего времени был отток средств граждан из банковской системы. По мере снижения тревоги граждане начинают возвращать средства в банки.

"При этом, как и в предыдущие кризисные периоды, граждане ведут себя осторожно и предпочитают сберегать. Это оказывает дезинфляционное влияние. Но на среднесрочном горизонте, в том числе, из-за эффектов, связанных с частичной мобилизацией, проинфляционные риски преобладают", - отметила глава ЦБ.

"Мы считаем, что текущий уровень ключевой ставки - 7,5% - адекватно отражает текущий баланс рисков для инфляции как проинфляционных, так и дезинфляционных", - сказала она.

Банк России Эльвира Набиуллина Госдума
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